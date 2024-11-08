предпенсионеров могут освободить от работы на два дня в год

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Граждане предпенсионного возраста могут быть освобождены от работы на два рабочих дня в год для прохождения диспансеризации, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.

"Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок", — сообщила она.

Стенякина пояснила, что предпенсионерами считаются граждане, которым до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, осталось не более пяти лет.