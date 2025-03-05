Праздничный концерт и флешмоб, приуроченный к 8 Марта, прошли на самарском вокзале

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«Катюша» объединила сердца на вокзале Самары

Праздничный концерт и флешмоб, приуроченный к 8 Марта, прошли в атриуме самарского железнодорожного вокзала, самом высоком подобном сооружении в Европе.

Импровизированным зрительным залом стали галереи его башни, здесь установили сцену с концертным роялем.

Мероприятие посвящено женщинам-защитницам Отечества, особенно работницам Куйбышевской железной дороги и семьям военнослужащих. Приглашенными гостями концерта стали матери и жены участников СВО, рассказал автор и ведущий мероприятия Павел Покровский.

Флешмоб «“Катюша” объединяет сердца» призван напомнить о том, что женщина всегда была и остается защитницей своего Отечества.

В годы войны женщины вставали наравне с мужчинами на защиту Родины, работали в тылу, спасали раненых, поддерживали дух солдат. При этом они оставались воплощением нежности, любви и надежды, вдохновляя на подвиги и сохраняя тепло домашнего очага.

Произведения классиков и современных композиторов исполнили солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Ольга Добрыдина и Светлана Каширина под аккомпанемент Татьяны Кузуб. Женщины являются многодетными мамами, а муж одной из солисток находится в зоне СВО.

Для пассажиров, находящихся в зале ожидания, была организована трансляция на большой экран, сообщили в пресс-службе Общественной палата РФ.