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Правительство Самарской области представило в Совет Федерации предложения по дополнительным мерам господдержки автомобильной отрасли

21 сентября 2022 10:32
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Правительство Самарской области представило в Совет Федерации предложения по дополнительным мерам господдержки автомобильной отрасли

20 сентября 2022 года председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов провел рабочее совещание, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с состоянием автомобильной промышленности Российской Федерации и перспективами отрасли. Самарскую область по поручению Главы региона Дмитрия Азарова представил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он принял участие в работе комитета по видеосвязи.

Основное внимание участники совещания уделили вопросам развития АО «АВТОВАЗ» – градообразующего предприятия моногорода Тольятти и крупнейшего трудового коллектива Самарского региона. Предприятие обеспечивает занятость более 32 тысяч жителей Самарской области. Кроме того, с деятельностью автозавода связано около 200 предприятий-смежников различных отраслей экономики с общей численностью сотрудников около 23 тысяч человек.

В условиях современных экономических и геополитических вызовов важной задачей федерального и регионального Правительства стало обеспечение стабильной работы предприятия, непрерывности производства автомобилей текущего модельного ряда и занятости персонала. 

Напомним, что в апреле текущего года Правительством Самарской области проведено совещание с более чем 90 предприятиями автокомпонентной отрасли, от которых были получены предложения о поддержке автопрома. На сегодня большинство предложений поддержаны при участии федеральных и региональных органов власти. Среди этих мер - продление срока обеспечения временной занятости для системообразующих организаций федерального уровня с 3 до 6 месяцев, отсрочка платежей промышленных предприятий от уплаты страховых взносов во время вынужденных простоев в связи с отсутствием необходимых для производства комплектующих, сырья, материалов, запуск мер стимулирования спроса на новые автомобили. В настоящее время Правительство Самарской области активно включилось в организацию мероприятий по набору дополнительного персонала в количестве 4,5 тысяч человек, который потребуется АО «АВТОВАЗ» для обеспечения планов по увеличению объемов производства уже в 2023 году.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил Совету Федерации ряд предложений по дополнительным мерам господдержки отрасли, выработанных регионом совместно с Кластером автомобильной промышленности. В начале выступления он поблагодарил Совет Федерации и Министерство промышленности и торговли России за постоянное внимание, оказываемое вопросу поддержки отечественного автопрома. Он выразил уверенность, что реализация прозвучавших  на совещании предложений по расширению программы льготного кредитования, взаимосвязи мер господдержки с уровнем локализации производства окажет положительное влияние на развитие отрасли.

«Автомобилестроение – это ключевая отрасль экономики региона. АВТОВАЗ отгружает около 17% от всего объема промышленной продукции региона, вклад завода и его поставщиков во внутренний региональный продукт Самарской области составляет около 10%. При этом мы помним, что от деятельности автозавода зависит благополучие порядка 250 тысяч жителей Самарской области – сотрудников предприятия и членов их семей», – отметил Виктор Кудряшов. 

Председатель Правительства Самарской области отметил проблему, связанную с производителями автокомпонентов: «С учетом значительного снижения объемов производства на АВТОВАЗе и соответствующего падения выручки у поставщиков автокомпонентов были окончательно «вымыты» собственные и заемные оборотные средства. Предприятия остро нуждаются в льготных кредитах».

Правительство Самарского региона предложило внедрить механизм долгосрочного  льготного беззалогового кредитования производителей комплектующих по ставке 1-2% годовых. В соответствии с предложенным механизмом заемные средства могут быть направлены на рефинансирование накопившихся из-за длительных простоев задолженностей по ранее привлеченным заемным средствам, на пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели, а также на приобретение юридических лиц или отдельных активов поставщиков, имеющих планы по закрытию своей деятельности в России.

Также Виктор Кудряшов предложил продлить мораторий на банкротство предприятий – производителей автокомпонентов дополнительно на два года.

В июне текущего года утверждено постановление Правительства Российской Федерации о субсидировании проектов локализации компонентов в размере привлеченных займов. Правительством Самарской области предлагается уточнить условия оказания этой меры поддержки с учетом необходимости ускоренной локализации автокомпонентов, а именно: расширить перечень субсидируемых расходов по проектам локализации, предусмотрев финансирование приобретения оснастки, испытаний продукции, подготовку персонала; исключить требование по наличию не менее двух потребителей в рамках проекта; установить в качестве основного обеспечения займа Фонда развития промышленности приобретаемое в рамках проекта оборудование или гарантию государственного института развития. 

Кроме того, предлагается для поддержки предприятий отрасли внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации о промышленной ипотеке, распространив его действие не только на приобретение действующих зданий, но и на строительство новых зданий.

«Одним из важных и эффективных мер поддержки отечественного автопрома, способствующих ускорению локализации, мы считаем создание условий для размещения новых производств автокомпонентов на площадках с преференциальными налоговыми режимами. Одна из таких площадок находится буквально через дорогу от АВТОВАЗа – это Особая экономическая зона «Тольятти», которая была создана в 2010 году по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина. Сегодня здесь работают более 30 резидентов, в том числе 12 производителей автокомплектующих. Строительство транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры на территории ОЭЗ «Тольятти» осуществляется в три очереди. В настоящее время полностью обеспечены инфраструктурой территории первой и второй очереди, и Правительством региона уже подготовлен проект расширения инфраструктуры 3-й очереди ОЭЗ «Тольятти». Мы работаем с федеральными органами исполнительной власти по привлечению необходимых финансовых ресурсов», – сообщил Виктор Кудряшов.

Локализация производства автокомпонентов – одна из приоритетных на сегодня задач в развитии отечественной автомобильной промышленности. Ее решению, в том числе, может способствовать реализация предложений, озвученных Правительством Самарской области.

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