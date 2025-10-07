Правительство РФ намерено изменить модель маткапитала

151

Министерство труда России намерено рассмотреть изменение модели материнского капитала. Как рассказал в интервью РБК профильный министр Антон Котяков, маткапитал планируется развивать для «стимуляции рождения вторых и последующих людей».

По словам министра, маткапитал позволил в период с 2007 по 2016 год «стабилизировать, а затем увеличить количество рождений», а после 2020 года «не провалиться по первым рождения». Сейчас существует необходимость «усилить вклад маткапитала в демографию». Поэтому инструменты поддержки семей «будут пересмотрены». Конкретных решений министр не назвал, уточнив лишь, что господдержка «должна быть доступна для семей вне зависимости от их закредитованности».

В июле вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Госдуме, заявляла, что правительство рассматривает варианты модернизации действующей программы материнского капитала, пишет Коммерсантъ.