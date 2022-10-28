Правило трёх "П" поможет распознать фальшивые деньги

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В ГУ МВД России по Самарской области рассказали универсальное и простое правило трёх "П", которое поможет распознать фальшивые деньги, сообщает sovainfo.ru.

Проверить банкноту можно следующим образом: посмотреть, потрогать, покачать.



Посмотри



Правоохранители рекомендуют посмотреть купюру на просвет. На настоящей должны быть видны: защитная нить, микроотверстия в виде числа (100, 500, 1000) и комбинированный водяной знак. Например, портрет Ярослава Мудрого и 1000.



Потрогай



На ощупь должны ощущаться эмблема банка России, текст "Билет Банка России" и штрихи по краям купюры. Также на настоящей банкноте обязательно должна чувствоваться метка для людей с ослабленным зрением.



Покачай



Мало кто знает, но выявить подделку можно и при наклоне купюры. На настоящей будет появляться блестящая горизонтальная полоса на гербе. На поле под наименованием сразу заметны многоцветные полосы. А над надписью, например, "тысяча рублей" появятся буквы РР, они должны быть светлые на темном фоне или наоборот.



Правоохранители предупреждают, что проверять деньги необходимо до того, как они попали к вам в кошелёк. Если есть сомнения, лучше попросить обменять их. Но если купюры все-таки попали к вам, то нельзя пытаться расплатиться ими. Необходимо отнести их на экспертизу в любой коммерческий банк. Эта услуга является бесплатной.

Фото: Роман Полисюк/СОВА