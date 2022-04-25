Практику межведомственного сопровождения паллиативных детей обсудят на благотворительном форуме в Самаре

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Первый межрегиональный благотворительный форум «Синергия социального партнерства: вместе к общей цели» пройдет 28-29 апреля в Самаре.



Исполнительный директор БФ ЕВИТА Ольга Юрьевна Шелест выступает куратором кластера «Особые дети».



«Этот форум очень значим для всех, кто так или иначе связан с благотворительностью и работой НКО. Обмениваясь опытом, наработками и мнениями о существующих проблемах в разных сферах социального служения, мы сможем быстрее достигать целей. Предостеречь друг друга от ошибок. Наладить межведомственное взаимодействие и партнерство», — подчеркивает Ольга Шелест.



В рамках кластера будет работать секция «Я живой», где пройдут презентации самарских НКО и родительских сообществ. Участники обсудят современные подходы к сопровождению семей с детьми, нуждающимися в паллиативной помощи, а также альтернативные механизмы реабилитации инвалидов.



В том числе Ольга Юрьевна расскажет о роли слаженного межведомственного сопровождения паллиативных семей.



А руководитель основной программы фонда ЕВИТА — «Ты не один» — эрготерапевт Олеся Кисарова обсудит с участниками форума профилактику вторичных осложнений у детей с тяжелыми множественными нарушения развития.



Всего на форуме будут работать шесть секций, в рамках кластеров «Социальное партнерство в образовании», «Особые дети», «Социальные инновации и практики». Открывать форум будет пленарное заседание. Также в программе форума тренинги и мастер-классы.



Среди участников форума ведущие специалисты в области социальной работы, руководители государственных органов образования и социальной защиты населения, ученые, преподаватели, профессионалы управления, работающие в бизнесе, региональных органах власти, общественных организациях и сообществах.



Организаторы Форума Правительство Самарской области, Благотворительный фонд «Образ жизни» и Министерство социально-демографической и семейной политик Самарской области.



Адрес проведения форума: г. Самара, проспект Ленина, 14, Самарская областная библиотека им. В.И. Ленина.



Вход открытый.



Регистрация участников с 9.30.



Начало Форума в 10.00



