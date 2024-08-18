Прах фигуристов Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой захоронят в Санкт-Петербурге

162

Прах двукратных олимпийских чемпионов в парном катании Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова планируется захоронить 11 сентября в Санкт-Петербурге, подтвердили РИА Новости в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Протопопов скончался 31 октября прошлого года в Швейцарии на 92-м году жизни, его тело было кремировано. Супруга фигуриста Людмила Белоусова умерла в сентябре 2017 года, ей был 81 год. После смерти фигуристки Протопопов хранил прах жены дома. Сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион завещал похоронить его и супругу на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

"Прах Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой планируется захоронить 11 сентября в Санкт-Петербурге", - сказали в ФФККР.