Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники

В рамках Государственной программы «Защита населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.

Спецавтомобили укомплектованы пожарно-техническим вооружением и гидравлическим инструментом для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Вместимость цистерны для воды – 6000 литров. Вместимость пенобака – 480 литров.

В торжественной обстановке ключи от техники и необходимый пакет документов к ним представителям пожарно-спасательных подразделений вручил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В мероприятии принял участие начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин.

Автоцистерны отправятся в пожарные части Кинельского, Волжского и Сызранского районов, собщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО