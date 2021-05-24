Поздравление Дмитрия Азарова с Днем славянской письменности и культуры 

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Сегодня отмечается важнейший государственно-церковный праздник - День славянской письменности и культуры. Земляков по традиции поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем славянской письменности

и культуры!

Этот государственно-церковный праздник знаменует неразрывность многовековой истории славян, общность их духовно-нравственных ценностей, ключевую роль современной России в сохранении богатого культурно-исторического наследия славянских народов.

День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей азбуки, отмечается уже много веков. Однако статус официального этот праздник приобрел в нашей стране с 1991 года. Таким образом, в нынешнем году он отмечает свой тридцатый юбилей.

В Самарской области День славянской письменности и культуры традиционно отмечается концертными программами и выставками. Одним из знаковых мест, где проходят праздничные мероприятия, является Храм святых Кирилла и Мефодия в Самаре, перед которым в честь братьев-первоучителей установлен памятник.

Дань памяти, которую мы отдаем великим подвижникам девятого века, заложившим основы славянской письменности и просвещения, позволяет нам приобщаться к бесценной сокровищнице отечественной и мировой культуры, развивать в подрастающем поколении любовь и уважение к родной стране, ее истории и традициям.

От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, единства в делах и успеха во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров