Последние данные о ДТП с автобусом на трассе Самара-Бузулук: еще один человек скончался сегодня в больнице

144

Стали известны последние данные о состоянии пассажиров, которые пострадали в аварии, которая произошла на трассе Самара-Бузулук 23 февраля. 5 человек погибли на месте, один скончался сегодня в больнице, его травмы оказались слишком тяжелыми.

В региональном Минздраве ИА Sovainfо.ru сообщили, что сейчас 9 пациентов находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь. Сегодня, 24 февраля, на вертолете санавиации двух пациентов доставили в областную больницу для оказания специализированной помощи.



Состояние 6 человек медики оценивают как средне тяжелое, у 2 пациентов - тяжёлое, а у одного - крайне тяжелое.



Глава Бузулука также сообщил у себя в соцсетях, что среди пациентов в тяжелом состоянии – трое его земляков. Водителя и молодую девушку отвезли для оказания медпомощи в Самару из Нефтягорской ЦРБ.



Авария произошла в четверг утром на трассе Самара – Бузулук: столкнулись три транспортных средства, в том числе рейсовый автобус "Форд Фокус". На месте погибли 5 человек, в том числе 10-летняя девочка.



Глава Самарской области Дмитрий Азаров дал ряд поручений в связи с трагедией.



А глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смертельной аварии.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области