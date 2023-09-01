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В субботу, 2 сентябр, в 18:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч между командами «Крылья Советов» и «Факел».

Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов

№№ 11, 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Обращаем внимание болельщиков, что к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до микрорайона Крутые Ключи и поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка.

По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Фото: администрация Самары