Порядка 150 школьников и их кураторов впервые участвуют в очном формате «Детской iВолги»

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В Самарской области продолжает свою работу Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Впервые гибридный формат позволил расширить границы возможностей и выйти во внешний мир.



Напомним, Молодежный форум Приволжского федерального округа проводится в Самарской области под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Большое внимание поддержке творческой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Организаторами форума выступают Правительство региона при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.



Впервые в юбилейный год на форуме в очном формате стартовала смена «Детская iВолга». Ее участниками стали порядка 150 активистов Российского движения школьников от 16 до 17 лет, а также педагоги-кураторы в возрасте от 18 до 35.



Ежедневно участники проходят активную тренинговую программу: проектные сессии, интерактивные деловые игры, воркшопы и круглые столы от региональных и федеральных экспертов, руководителей Всероссийских проектов Российского Движения школьников.



Так, в рамках образовательной программы 24 июля состоялась проектная сессия «Конструктор проектов», спикером которой выступила специалист по работе с молодежью ФГБУ «Росдетцентр» Татьяна Дячук.

«На «Детской iВолге» началась работа по социальному проектированию. В результате, к концу форума, у команд будут готовы 11 уникальных проектов по разным направлениям, начиная с экологии и заканчивая общественным пространством. Сегодня мы генерировали идеи, которые смогли бы решить актуальные проблемы в школьной среде не только на региональном уровне, но и на Всероссийском», - пояснила Татьяна Дячук.



Специалист по работе с молодежью отметила невероятную атмосферу форума, среди которых абсолютное дружелюбие и открытость всех участников ко всему новому.

«iВолга – это центр притяжения самых активных и инициативных людей уже не только студенческого, но и школьного сообщества. Как эксперт, я могу дать совет всем, кто хотел бы заняться социальным проектированием: не бойтесь оформить свою идею, верьте в свои силы. Форум «iВолга» – это отличный шанс увлечься и погрузиться в данную актуальную тему и, возможно, впоследствии получить грант или субсидию!», - дополнила Татьяна Дячук.



Кроме того, начальник отдела реализации проектов и программ в сфере добровольчества ФГБУ «Росдетцентр» Александр Шестов провел для участников воркшоп «Добро не уходит на каникулы», а начальник отдела сопровождения мероприятий Культурного центра НИУ ВШЭ Виктория Путилова – проектную сессию «Конструктор игр».



В рамках смены «Детская iВолга» Елизавета Лисина из Калининградской области вместе с другими участниками посетили проектную сессию «Конструктор проектов».



На протяжении пяти дней Елизавета вместе с командой будут трудиться над реализацией проекта. Конструктор проектов показал, что создавать проекты и работать в команде непросто, но возможно. Такие сессии в этом помогают. Елизавета хочет работать в медицине, поэтому знания, полученные после сессии, будут полезны при создании различных акций и привлечении волонтерских движений в сферу здоровья.



Партнерами смены являются общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» и его проект «Классные встречи РДШ».



Деятельность «РДШ» направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников.



В рамках проекта «Классные встречи РДШ» школьники страны общаются с интересными людьми. Дети могут задать любой вопрос о личной жизни, карьере и профессиональном успехе героя. Так, например, 23 июля младшие участники смены встретились с космонавтом, Героем России Андреем Борисенко, который рассказал про жизнь на орбите, подготовку к полету в космос и жизнь вне планеты Земля.

Финалом смены «Детская iВолга» станет «Банк проектных инициатив РДШ», который будет включать проекты детей, а также игровые идеи педагогов, которые можно будет использовать при работе в регионах ПФО и на федеральном уровне.



Еще одной особенностью смены станет создание «Словарика диалектизмов», который тесно связан со сквозной темой форума - «Единство народов России». В него будут включены слова, которые используются в определенных регионах страны.

Фото: департамент информационной политики СО