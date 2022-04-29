Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в формате видеоконференцсвязи провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей губернии по вопросам поддержки социально-ориентированных организаций и регионального бизнеса, инициативы местных компаний в сфере импортозамещения и помощь землякам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ирина Левина – куратор в Самарской области федерального благотворительного фонда «Дари еду!», который ведет свою деятельность в 147 городах России. В рамках проекта продукты питания безвозмездно получают многодетные семьи, семьи с детьми — инвалидами, родители-одиночки, пенсионеры, ветераны, бездомные и другие нуждающиеся, социальные и медицинские учреждения. Ирина Левина рассказала Главе региона о проблеме отсутствия у фонда в Самаре удобного склада для хранения гуманитарных грузов: «Сейчас у нас помещение во временном пользовании, неизвестно на какой срок – в любой момент нас могут попросить его освободить. Места немного. Наши партнеры готовы присылать нам больше гуманитарных грузов, но нам негде их хранить». Куратор проекта «Дари еду!» обратилась к Дмитрию Азарову с просьбой помочь в решении вопроса и предложила организовать единый складской центр для нужд многих социально ориентированных, благотворительных организаций региона.

Губернатор поддержал инициативу Ирины Левиной по созданию такого складского комплекса. Один из вариантов – рассмотреть возможности центра торговли «Агропарк». «Давайте вместе посмотрим, будет ли вам там удобно, в том числе с точки зрения логистики, устраивают ли условия. Но, конечно, это не единственная возможность, изучим, что еще можно предложить. Это может быть не один склад для благотворительных организаций, а целая сеть», — сказал Дмитрий Азаров. Глава региона поручил вице – губернатору Самарской области Дмитрию Кочергину в течение месяца изучить доступные варианты по размещению складов.

Дмитрий Азаров поблагодарил Ирину Левину, активистов и волонтеров благотворительного фонда «Дари еду!» за помощь землякам и добрые дела: «Важно и дорого то, чем вы занимаетесь. Творить добро – это самореализация, это ощущение своей полезности обществу, причастности к большим и важным делам, помощи людям. Вам большое спасибо за вашу деятельность. Уверен, мы найдем пути решения вопроса, который вы подняли».

Главный врач самарского института функциональной и эстетической стоматологии «Сталант» Павел Рыбаков разработал уникальную смесь костнопластического материала для наращивания костной ткани и собственную технологию ее применения. В начале февраля этого года на встрече Дмитрия Азарова с финалистами областного конкурса «Достояние Губернии» и бизнес – сообществом региона он презентовал свой проект. Глава региона проектом заинтересовался, пообещав оказать содействие, и предложил Павлу Рыбакову еще раз встретиться для предметного обсуждения инициативы. «Сейчас 95% костнозамещающих материалов — зарубежные. Наша разработка полностью из отечественных компонентов. Она имеет целый ряд преимуществ по сравнению с импортными аналогами, в том числе более низкая себестоимость. Основной компонент нашей смеси производится на базе СамГМУ. Ведем переговоры с университетом о сотрудничестве – здесь хотелось бы получить поддержку. Разрабатываем бизнес – план, средства инвестируем собственные. Рассчитываем в сентябре запустить производство», — рассказал главврач «Сталанта», чья разработка может применяться не только в стоматологии, но и травматологии, ортопедии.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня проект крайне важен с точки зрения дальнейшего развития самарской системы здравоохранения, повышения качества оказания современной медицинской помощи жителям региона, а также импортозамещения. «Мы обязательно вам поможем в реализации проекта. Окажем помощь в переговорах с медицинским университетом и подготовке бизнес – плана, в общем сопровождении запуска производства», — отметил Глава региона.

Губернатор поручил министерству здравоохранения Самарской области и министерству экономического развития региона оказать Павлу Рыбакову необходимое содействие. «Спасибо Вам, Дмитрий Игоревич, за внимание и поддержку!», — поблагодарил главврач Дмитрия Азарова.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) «Волжский осетр» Оксана Ковнир намерена расширять производство. Для этого планируется арендовать неиспользуемый земельный участок, расположенный рядом с действующей базой предприятия в Промышленном районе Самары. Эта территория позволит организовать дополнительные цеха для переработки рыбы и рыбной продукции, увеличить объемы производства и создать новые рабочие места. «Достаточно давно прорабатываем вопрос по аренде земельного участка или получения его в безвозмездное пользование. Рассматривались различные механизмы, но пока мы не можем найти оптимальный для нас. Просим Вашего содействия», — сообщила Оксана Ковнир.

Как пояснил заместителя главы Самары — руководитель департамента экономического развития, инвестиций Владислав Зотов, администрация города вместе с КФК совместно ищут удобный для хозяйства вариант, но есть определенные сложности, связанные с действующими нормативно – правовыми актами и законодательством в сфере земельного права.

«Так не годится. Какой вы инвестору сейчас предложили механизм для решения вопроса? Думайте, как помочь. Действуйте, находите варианты на разных уровнях. Надо что-то менять в нормативно – правовой базе на региональном уровне – подготовьте предложение и направляйте», — сказал Губернатор.

Глава региона поручил Администрации Самары подготовить предложения по совершенствованию нормативно – правовой базы для поддержки бизнеса в подобных вопросах и до 1 июня найти конкретные варианты помощи КФХ «Волжский осетр» по получению земельного участка.

Руководитель КФХ «Волжский осетр» Оксана Ковнир поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку. Она также рассказала, что помимо расширения производства в планах компании еще два проекта – проведение рыбного фестиваля в Ширяево и открытие музея осетра. «Это очень интересные проекты, которые, надеюсь, мы реализуем. Рассчитываем получить поддержку Президентского фонда культурных инициатив», — сказала Оксана Ковнир.

Жительница Самары на приеме у Главы региона попросила помощи в трудоустройстве. С конца декабря прошлого года содействие в поиске вакансий ей оказывает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. По информации ведомства, ежедневно проводится поиск подходящих вакансий с использованием базы центра занятости и кадровых агентств. Дмитрий Азаров поручил минтруду внимательно отработать все варианты, которые сегодня предлагаются жительнице, сопроводить ее по каждому предложению, постараться организовать собеседования с потенциальными работодателями. Кроме того, было озвучено предложение рассмотреть возможность переподготовки и обучения для получения дополнительных компетенций, а также воспользоваться условиями социального контракта, позволяющего освоить новую профессию и получить новые варианты заработка.