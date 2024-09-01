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Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил учащихся с началом учебного года

1 сентября 2024 16:43
76
Желаю всем крепкого здоровья, плодотворной работы и интересной учёбы, новых друзей и удивительных открытий, побед и реализации планов!

Дорогие друзья, ребята!

Поздравляю вас с началом нового учебного года. 1 сентября — это радостный и волнующий день для первоклассников, для всех школьников и студентов. И если самым младшим из вас еще только предстоит начать учиться, то старшеклассники и студенты уже начинают думать о будущей профессии.

И конечно, это начало ответственного этапа для нас, взрослых – родителей и преподавателей. В школе мы учим наших детей доброте и взаимопомощи, целеустремленности и настойчивости, смелости и креативности, открытости и дружбе.

Пусть новый учебный год у всех сложится отлично. Желаю всем крепкого здоровья, плодотворной работы и интересной учёбы, новых друзей и удивительных открытий, побед и реализации планов!

 

Фото: pfo.gov.ru

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