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Половина жителей Самарской области готова направить часть премий на формирование будущей пенсии

2 июля 2025 11:54
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Половина жителей Самарской области готова направить часть премий на формирование будущей пенсии

Половина жителей Самарской области согласилась бы отдавать часть своей премии на формирование будущей пенсии, если бы сумма накоплений при выходе на заслуженный отдых оказалось значительной, а условия накопительной программы были бы выгодными и комфортными. При этом 58% жителей региона считают, что хорошим инструментом для накоплений могут быть корпоративные пенсионные программы (КПП) от НПФ. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и НПФ Эволюция, который был проведен среди 2000 россиян методом онлайн-опроса.
 

Согласно результатам опроса, 55% жителей Самарской области готовы направлять часть премий на пенсионные накопления. Из них 28% готовы поддержать эту идею при условии, что пенсионная программа будет выгодной и комфортной, ещё 4% присоединятся, если сумма накоплений окажется значительной.
 

Кроме того, Самарская область занимает лидирующую позицию среди респондентов, которые хотели бы, чтобы работодатель формировал для них дополнительную пенсию через корпоративную пенсионную программу. Эту инициативу поддерживают 58% опрошенных.  При этом 9% респондентов рассказали, что у них на работе уже есть корпоративная пенсионная программа.
 

«Корпоративные пенсионные программы позитивно влияют на бренд компании как работодателя. Это значимый элемент удержания сотрудников и способ повысить их лояльность, что особенно ценно в условиях дефицита квалифицированных кадров. В целом по России наиболее часто о наличии таких программ сообщали респонденты из профессиональных сфер «Маркетинг, реклама, PR» (9%), «Производство, сервисное обслуживание», «Финансы, бухгалтерия», «Информационные технологии» (по 8%) и «Строительство, недвижимость» (7%)», – отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.
 

Частота получения премий в регионе распределилась следующим образом. 30% получают их ежемесячно, 15% – раз в квартал, 13% – периодически, в зависимости от результатов работы. 8% получают премии раз в год, 6% – раз в полгода. При этом 28% заявили, что премий не получают вовсе.
 

«Премирование и повышение зарплаты остаются ключевыми инструментами материального поощрения на работе: в среднем по стране 60% респондентов сообщили, что никаких иных механизмов у них в компании не предусмотрено. Еще 23% рассказали о том, что премии – не единственный вид материального поощрения. Остальные затруднились ответить. Это косвенно подтверждается и данными из анализа вакансий: такой бонус, как материальная поддержка, указан в 6% предложений о работе, компенсация затрат на питание – также в 6%, затрат на транспорт – в 3%, на спорт – в 2%», – добавила Мария Игнатова.
 

Размер премий также варьируется. Больше трети респондентов (34%) получают в качестве премии от 11 до 30% от оклада. Почти каждый пятый (18%) – 10% от оклада. По 11% респондентов сообщили, что размер их премий составляет от 31 до 50% и от 71 до 100%. У 5% опрошенных жителей региона премии находятся в диапазоне от 51 до 70% от оклада, ещё у 5% – превышают 100%. 16% отметили, что размер премий всегда разный и зависит от решения руководства.
 

За последний год у большинства жителей региона размер премий не изменился – об этом сообщил 61% опрошенных. У 29% он снизился. У 8%, напротив, премии выросли. Ещё 3% опрошенных жителей Самарской области сообщили, что им полностью перестали выплачивать премии.

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