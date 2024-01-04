«Полицейский Дед Мороз»: полицейские и общественники региона поздравили ребят с Новым годом

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В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД «Полицейский Дед Мороз» сотрудники тольяттинской полиции вместе с общественниками посетили воспитанников детского дома «Единство» и ребят из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие». Полицейские уже давно шефствуют над этими учреждениями, и встречи с ребятами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, проводятся регулярно. Сотрудники полиции отмечают, что самая главная цель – это создать ребятам праздничное настроение, и напомнить о необходимости законопослушного поведения. Сотрудники органов внутренних дел рассказали детям о необходимости соблюдения мер личной безопасности и напомнили о правилах поведения в общественных местах. Полицейские и общественники поздравил ребят и педагогов с Новым годом, пожелали крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и хороших оценок. В свою очередь воспитанники прочитали стихотворения и исполнили песни. Полицейские подарили детям спортивный инвентарь и сладкие подарки. Представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Сергей Аввакумов акцентировал внимание на том, что главное – видеть, как ребята радуются. Для нас это также важно, как и для них.



В красноярском районе сотрудники полиции при поддержке председателя Общественного совета при ОМВД по Красноярскому району поздравили ребят Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс». Сотрудники Госавтоинспекции поздравили ребят с наступившим Новым годом и вручили подарки.

В ходе встречи сотрудники полиции провели с детьми профилактические беседы. Предупредили о законопослушном поведении, правилах личной безопасности, соблюдении ПДД. В завершении мероприятия ребята поблагодарили сотрудников