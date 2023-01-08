Полицейские Жигулевска приняли участие в акции «День донора – ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДРУГОМУ СЕРДЦУ»

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В Самарской области полицейские приняли участие в акции «День донора - ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДРУГОМУ СЕРДЦУ». В Центральной городской больнице города Жигулевск состоялась традиционная акция «День донора – ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДРУГОМУ СЕРДЦУ», в ходе которой сотрудники полиции пополнили банк крови. Многие решили стать донорами впервые.



Прежде чем добровольно вступить в ряды доноров участники акции прошли все необходимые процедуры – регистрацию и обследование у терапевта. Лаборанты определили группу крови, резус фактор и уровень гемоглобина у каждого, кто пожелал внести добровольный вклад в дело спасения жизней людей.



Затем каждый полицейский сдал около 500 мл крови. Такое количество восстанавливается организмом достаточно быстро, а иммунная и эндокринная системы получают мощный стимул к работе. По словам медиков, кровь необходима для компонентной терапии многим больным не только в экстренных ситуациях, но и на протяжении длительного периода восстановления.



По долгу своей службы сотрудники полиции довольно часто сталкиваются с ситуациями, когда речь идёт о спасении человеческих жизней, и сейчас не остались в стороне. Врачи отмечают, что полицейские являются подходящими донорами, так как на регулярной основе проходят медицинские осмотры, физически активны и обладают крепким здоровьем.



Вся собранная кровь после необходимых лабораторных обследований будет направлена в лечебные учреждения для нуждающихся в ней пациентов.



«Я достаточно ответственно отношусь к таким акциям и всегда рада сделать доброе дело. Стараюсь регулярно пополнять банк донорской крови, потому что знаю – так есть шанс помочь попавшим в беду людям вернуть здоровье», - отметила начальник отделения по работе с личным составом О МВД России по городу Жигулевск подполковник полиции Инесса Евграфова.

Фото: ГУ МВД СО