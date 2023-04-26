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Полицейские в Самарской области ночью задержали пьяного водителя из Ульяновска

26 апреля 2023 20:35
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Кроме того у него отсутствовал страховой полис ОСАГО.

26 апреля, ночью, в селе Сухая Вязовка сотрудники Волжской Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль «ВАЗ», водитель которого, заметив приближающийся патрульный автомобиль, увеличил скорость и попытался скрыться.

После непродолжительной погони он был задержан инспекторами. 35-летний житель Ульяновской области, имел признаки алкогольного опьянения. В ходе проверки документов выяснилось, что у водителя отсутствует полис ОСАГО. От медицинского освидетельствования нарушитель отказался.

Полицейские отстранили водителя от управления автомобилем и составили в отношении него протокол. Машину поместили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что отказ от прохождения медицинского освидетельствования по строгости наказания аналогичен установленному факту вождения в состоянии опьянения и влечет лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а так же наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного выявления факта управления автомобилем в состоянии опьянения в течение года, в отношении водителя законодательно предусмотрено возбуждение уголовного дела с возможной мерой наказания лишением свободы на срок до 2-х лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   скриншот видео

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