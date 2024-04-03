Полицейские Самарской области проводят профилактические встречи с детьми

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Юным участникам дорожного движения напомнили о Правилах дорожного движения и призвали быть внимательными вблизи дорог.

Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с детьми.

Так, в Приволжском районе полицейские посетили воспитанников детского сада и провели с ними познавательное мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе увлекательной встречи инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Сергей Грецов рассказал детям в игровой форме о правилах безопасного поведения на дорогах и о том, какие опасности могут их подстерегать при переходе проезжей части. Вместе с воспитанниками разобрали ситуации, из-за которых малыши могут попасть в дорожно-транспортное происшествие, а также автоинспектор разъяснил ребятам значения дорожных знаков и рассказал о необходимости присутствия на верхней одежде светоотражающих элементов, которые помогут им быть заметнее на дорогах в темное время суток.

А в Новокуйбышевске сотрудники полиции провели познавательные пешие экскурсии для детей. Вместе с ребятами полицейские разобрали значения дорожных знаков, а также вспомнили о правилах перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам.

В Безенчуке сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с учащимися начальных классов, напомнив им о Правилах дорожного движения и призвав быть внимательными возле дорог. Кроме того, автоинспекторы обсудили с ребятами важность ношения светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках в условиях плохой видимости.