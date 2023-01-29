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Полицейские региона провели увлекательные уроки по БДД для юных пешеходов

29 января 2023 14:31
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Так сотрудники ОМВД  Жигулевска вместе с ЮИДовцами провели профилактическое мероприятие «Эх, прокачусь!».

В рамках профилактического мероприятия «Детская безопасность за спиной родителей» сотрудники ОМВД  Жигулевска вместе с ЮИДовцами провели профилактическое мероприятие «Эх, прокачусь!». В состязании приняло участие 5 команд учеников начальных классов. Учащимся необходимо было в игровом формате пройти несколько станций, в рамках которых школьники смогли повторить правила катания на «ватрушках», ледянках и санках. В завершение игры каждая команда составила «Безопасную горку» с правилами поведения зимой. Все участники получили в подарок сладкие призы и сувениры от Госавтоинспекции.

Сотрудники ОМВД Новокуйбышевска организовали праздник для воспитанников детского сада. Ребята старшей группы в игровой форме рассказали сверстникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Дети отгадывали загадки, пели песни, читали стихи про безопасность дорожного движения, а проверяла знания дошколят инспектор Госавтоинспекции территориального ОВД майор полиции Наталия Майдан. Все ребята показали отличное знание ПДД. Очень важно, что при подготовке данного мероприятия дети изучали дорожную азбуку с родителями и воспитателями, а закрепили полученные навыки с Госавтоинспектором.

Сотрудники ОГИБДД Приволжского района, встретившись с воспитанниками детского сада, акцентировали внимание на важности световозвращающих элементов. Полицейские рассказали дошколятам, зачем они нужны пешеходам в темное время суток, почему их необходимо иметь на одежде и наглядно продемонстрировали, как правильно их применять и носить. Все ребята получили в подарок светящиеся стикеры и браслеты, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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