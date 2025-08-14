Полицейские региона провели профилактические беседы с подрастающим поколением

70

Сотрудники полиции Самарской области регулярно проводят мероприятия с подрастающим поколением, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев с участием несовершеннолетних.

Так, в Новокуйбышевске, Красноярском и Волжском районах полицейские рассказали ребятам о правилах поведения в общественных местах, о последствиях совершения противоправных действий, в том числе за распространение информации экстремистской направленности, о негативных последствиях употребления алкоголя и наркотических веществ и о том, как не стать жертвой преступления.

Сотрудники полиции также напомнили детям Правила дорожного движения, в том числе, перехода проезжей части и управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности, рассказали о дорожных ловушках и об обязательном использовании световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости.

Кроме того, ребятам рассказали о службе в органах внутренних дел и дали возможность ознакомиться с работой экипажа патрульной службы, посмотреть специализированный автомобиль ДПС, оснащенный необходимым оборудованием. Все желающие смогли посидеть за рулем и почувствовать себя сотрудниками полиции.

Мероприятия прошли в непринужденной обстановке, дети с удовольствием слушали полицейских и задавали интересующие вопросы.

В завершение бесед ребята поблагодарили организаторов за полезную информацию и пообещали строго соблюдать закон, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО