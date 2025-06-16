Полицейские региона проводят регулярные рейды по популярным местам отдыха граждан

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В целях профилактики несчастных случаев с участием несовершеннолетних сотрудники полиции Самарской области проводят комплекс мероприятий, в том числе, регулярные рейды по популярным местам отдыха граждан.



Так, возле одного из озер Новокуйбышевска, находящегося в городской черте, полицейские совместно со спасателями провели разъяснительные беседы с детьми и их родителями, направленные на соблюдение правил безопасного поведения подрастающего поколения на водоемах.



В ходе мероприятия инспектор отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Марина Шуюкова акцентировала внимание взрослых и ребят на запрете нахождения несовершеннолетних детей в воде без присмотра.



Сотрудник полиции напомнила о недопустимости употребления спиртных напитков во время купания и об ответственности за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по контролю за детьми.



В ходе рейда нарушений не выявлено.



Подобные мероприятия продолжатся на территории Самарской области на протяжении всего летнего периода, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО