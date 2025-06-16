Я нашел ошибку
Главные новости:
На первом этапе проектный офис сфокусирует внимание на задачах по развитию потенциала реки Волги и ее основных притоков.
Губернатор Вячеслав Федорищев возглавил проектный офис по развитию речных акваторий
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 17 июня местами в Самарской области сохранятся грозы
Водитель автомобиля Mercedes и пассажир Chery Exeed обратились за медицинской помощью.
На улице Арена 2018 в Самаре столкнулись две иномарки
Приговором суда осужденным назначено наказание в виде принудительных работ на срок от 2 до 3 лет.
Бывшие руководители коммерческих структур региона признаны виновными в уклонении от уплаты налогов
Так, возле одного из озер Новокуйбышевска, находящегося в городской черте, полицейские совместно со спасателями провели разъяснительные беседы с детьми и их родителями, направленные на соблюдение правил безопасного поведения подрастающего поколения на вод
Полицейские региона проводят регулярные рейды по популярным местам отдыха граждан
Были проведены спортивные соревнования и творческие конкурсы.
В учреждениях УФСИН России по Самарской области прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню России
Водитель легкового автомобиля и 41-летняя женщина-пассажир доставлены в больницу.
В Волжском районе столкнулись КАМАЗ и Lada Vesta  
По словам авторов исследования, полученные данные открывают перспективы для создания новых средств по уходу за кожей и разработки терапий против возрастных изменений.
 Ученые нашли в крови человека молекулы с омолаживающими свойствами
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79
0.4
EUR 90.01
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской»
Бесплатные мероприятия, которые пройдут в Самаре 15 июня
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские региона проводят регулярные рейды по популярным местам отдыха граждан

16 июня 2025 17:11
149
Так, возле одного из озер Новокуйбышевска, находящегося в городской черте, полицейские совместно со спасателями провели разъяснительные беседы с детьми и их родителями, направленные на соблюдение правил безопасного поведения подрастающего поколения на вод

В целях профилактики несчастных случаев с участием несовершеннолетних сотрудники полиции Самарской области проводят комплекс мероприятий, в том числе, регулярные рейды по популярным местам отдыха граждан.

Так, возле одного из озер Новокуйбышевска, находящегося в городской черте, полицейские совместно со спасателями провели разъяснительные беседы с детьми и их родителями, направленные на соблюдение правил безопасного поведения подрастающего поколения на водоемах.

В ходе мероприятия инспектор отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Марина Шуюкова акцентировала внимание взрослых и ребят на запрете нахождения несовершеннолетних детей в воде без присмотра.

Сотрудник полиции напомнила о недопустимости употребления спиртных напитков во время купания и об ответственности за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по контролю за детьми.

В ходе рейда нарушений не выявлено.

Подобные мероприятия продолжатся на территории Самарской области на протяжении всего летнего периода, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Назначен гендиректор АО «РКЦ
16 июня 2025  13:32
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
230
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
15 июня 2025  12:37
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
1019
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
15 июня 2025  11:20
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
360
В Самаре обновят автобусы на маршрутах № 1 и № 50
14 июня 2025  12:34
В Самаре обновят автобусы на маршрутах №1 и №50
517
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
14 июня 2025  10:36
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
650
Весь список