Полицейские региона проводят профилактические беседы с пожилыми жителями

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Накануне Международного дня пожилого человека сотрудники О МВД Жигулевска провели профилактическую беседу с гражданами в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа Жигулевск.



Участковый уполномоченный полиции Владимир Сланов поздравил присутствующих с праздником, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни. Старший лейтенант полиции провел для пенсионеров профилактическую беседу, напомнил о необходимости быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, раздав тематические листовки с советами, как уберечься от преступных посягательств злоумышленников. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Щукина напомнила правила безопасности на дорогах для пожилых людей. По окончанию беседы сотрудник полиции порекомендовала использовать световозвращающие элементы в темное время суток, подробно объяснив принцип их действия. Представители старшего поколения с вниманием отнеслись к словам полицейских пообещали проявлять бдительность и всегда соблюдать правила дорожного движения.



В Похвистнево дознаватель межмуниципального отдела лейтенант полиции Анастасия Рогожникова побеседовала с получателями социальных услуг в Реабилитационном центре «Доблесть» на тему сохранности ценных вещей в общественных местах, дома и на улице. Лейтенант полиции предостерегла и владельцев дач и гаражей, которые должны позаботится о сохранности своего имущества заблаговременно, не исключая возможность взятия объектов под охрану. Анастасия Рогожникова также рассказала, как распорядиться найденной банковской картой: «Нужно отнести карту в ближайший офис банка, но ни в коем случае нельзя осуществлять с находки покупки. По окончанию мероприятия дознаватель призвала бережнее относиться к своим вещам, банковским картам и денежным средствам.

Фото: ГУ МВД СО