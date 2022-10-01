Я нашел ошибку
Главные новости:
В день открытия мечети губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность единства, сплочённости, веры.
1 октября, после реконструкции открылась Самарская Историческая мечеть
В отличие от традиционных развлекательных сериалов, «Билет в будущее» принесет практическую пользу молодежи.
В самарском Историческом парке прошла презентация профориентационного сериала – «Билет в будущее»
Дмитрий Азаров провел очередное заседание призывной комиссии по мобилизации граждан на территории Самарской области.
«Еще раз хочу поблагодарить своих земляков, которые откликнулись на призыв Родины», - Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по мобилизации
Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказал о пользе оздоровительной ходьбы.
Александр Муравец: сегодня отмечается Международный день ходьбы
Сборная Самарской области, принимавшая Спартакиаду, – в пятерке сильнейших.
В Тольятти определились победители VII Спартакиады пенсионеров России
Основная цель, задача всей нашей системы – это повышение продолжительности жизни.
Армен Бенян поздравил жителей губернии с Днем пожилого человека
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мирного неба над головой, долгих и счастливых лет жизни!
Обращение Дмитрия Азарова к землякам по случаю Дня пожилых людей
Так сотрудники О МВД Жигулевска провели профилактическую беседу в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста.
Полицейские региона проводят профилактические беседы с пожилыми жителями
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 55.3
-2.11
EUR 52.74
-2.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские региона проводят профилактические беседы с пожилыми жителями

1 октября 2022 14:57
137
Так сотрудники О МВД Жигулевска провели профилактическую беседу в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста.

Накануне Международного дня пожилого человека сотрудники О МВД Жигулевска провели профилактическую беседу с гражданами в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа Жигулевск.

Участковый уполномоченный полиции Владимир Сланов поздравил присутствующих с праздником, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни. Старший лейтенант полиции провел для пенсионеров профилактическую беседу, напомнил о необходимости быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, раздав тематические листовки с советами, как уберечься от преступных посягательств злоумышленников. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Щукина напомнила правила безопасности на дорогах для пожилых людей. По окончанию беседы сотрудник полиции порекомендовала использовать световозвращающие элементы в темное время суток, подробно объяснив принцип их действия. Представители старшего поколения с вниманием отнеслись к словам полицейских пообещали проявлять бдительность и всегда соблюдать правила дорожного движения.

В Похвистнево дознаватель межмуниципального отдела лейтенант полиции Анастасия Рогожникова побеседовала с получателями социальных услуг в Реабилитационном центре «Доблесть» на тему сохранности ценных вещей в общественных местах, дома и на улице. Лейтенант полиции предостерегла и владельцев дач и гаражей, которые должны позаботится о сохранности своего имущества заблаговременно, не исключая возможность взятия объектов под охрану. Анастасия Рогожникова также рассказала, как распорядиться найденной банковской картой: «Нужно отнести карту в ближайший офис банка, но ни в коем случае нельзя осуществлять с находки покупки. По окончанию мероприятия дознаватель призвала бережнее относиться к своим вещам, банковским картам и денежным средствам.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В день открытия мечети губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность единства, сплочённости, веры.
1 октября 2022  16:52
1 октября, после реконструкции открылась Самарская Историческая мечеть
23
Дмитрий Азаров провел очередное заседание призывной комиссии по мобилизации граждан на территории Самарской области.
1 октября 2022  16:30
«Еще раз хочу поблагодарить своих земляков, которые откликнулись на призыв Родины», - Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по мобилизации
105
Сегодня торжественно запустили пригородный поезд «Ласточка» из Тольятти в Самару
1 октября 2022  11:28
Сегодня торжественно запустили пригородный поезд «Ласточка» из Тольятти в Самару
386
Самарскую область на церемонии представлял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
30 сентября 2022  18:32
Дмитрий Азаров – о вхождении в состав России новых субъектов: "Сегодня мы с вами становимся не просто свидетелями, но и активными участниками истории"
1622
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
30 сентября 2022  13:04
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
485
Весь список