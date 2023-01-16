Полицейские региона провели мероприятие по профилактике кибермошенничества

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В рамках профилактики кибермошенничества сотрудники МО МВД России «Нефтегорский» организовали акцию «Не дай себя обмануть!» на улицах города. Участковые уполномоченные полиции рассказали прохожим, что одним из наиболее распространенных способов обмана по-прежнему остается интернет-мошенничество. Различные онлайн-магазины и сервисы доставки предлагают покупателям товары с большими скидками. Полицейские напомнили, что создание интернет-магазина – дело нескольких часов, а изменение его названия и переезд на другой адрес может произойти всего за пару минут. Важно тщательно проверять сайт, на котором будет осуществляться покупка. Сотрудники полиции предупредили граждан, что нельзя переводить деньги, не получив товар, а также не стоит переходить по незнакомым ссылкам: так можно попасть на фишинговый сайт, на котором происходит кража персональной информации.

Не теряют своей актуальности мошенничества с использованием сотовых телефонов и банковских карт. На конкретных примерах сотрудники полиции объяснили гражданам особенности поведения и общения с посторонними по телефону, напомнили о мерах предосторожности. Полицейские призвали не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. При утере платежной карты необходимо немедленно позвонить по номеру «горячей линии» обсуживаемого банка и заблокировать карту.

В завершение бесед сотрудники полиции вручили участникам акции памятки с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО