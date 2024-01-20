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Полицейские региона принимают участие в общешкольных родительских собраниях

20 января 2024 15:59
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В целях популяризации среди старшеклассников и их родителей службы в органах внутренних дел, ориентирования выпускников на поступление в вузы МВД России.

В рамках профориентационной работы сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят встречи с жителями региона, в целях популяризации среди старшеклассников и их родителей службы в органах внутренних дел, ориентирования выпускников на поступление в высшие учебные заведения системы МВД России.

Так, сотрудники О МВД России по Красноярскому району побывали на родительском собрании в общеобразовательной школе с. Красный Яр. Специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом Ольга Яковлева, подробно рассказала родителям старшеклассников о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, об общих требованиях, предъявляемых к поступающим на службу, кроме того, акцентировал внимание на плюсах службы в полиции, среди которых стабильность, востребованность, карьерный рост, льготы, социальная защищенность, ранний выход на пенсию и многое другое.

Капитан полиции разъяснила родителям порядок поступления в учебные заведения МВД России, основные требования отбора кандидатов, включающие в себя конкурсные вступительные испытания, профессиональное психологическое тестирование, оценку состояния здоровья и физической пригодности, а также отметила, что на курсантов вуза распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции: бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие, проживание в общежитии. (по вопросу трудоустройства обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону в УРЛС ГУ МВД России по Самарской области 8 (846) 921 55-98).

Инспектор по делам несовершеннолетних Светлана Елистратова, в продолжение мероприятия, рекомендовала родителям усилить контроль за своими детьми и обращать внимание на изменение поведения у подростков. Кроме того, старший лейтенант полиции напомнила об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей за ряд преступлений и правонарушений, которые в последствии могут отрицательно повлиять на трудоустройство и жизнь в целом.

А инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Динара Шуриева провела профилактическую беседу на тему дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних.

В завершении встречи офицеры полиции ответили на все вопросы родителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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