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Полицейские проводят проверки елочных базаров в Самаре

20 декабря 2023 09:20
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Полицейские проводят проверки елочных базаров в Самаре

В Самаре и в Волжском районе выявлены факты незаконной реализации хвойных пород деревьев. 

Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области и территориальных органов внутренних дел осуществляются профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение работы несанкционированных елочных базаров и ярмарок.        

Правонарушители привлекаются к административной ответственности предусмотренной ч.1 ст.14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица».

Санкция данной стать предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 2 000р.

Кроме того, копии дел об административном правонарушении направляются в органы местного самоуправления Самарской области для рассмотрения вопроса о привлечении правонарушителей к административной ответственности по статье 6.1 «Осуществление розничной торговли или оказание бытовых услуг на территории общего пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления лил органами исполнительной власти Самарской области» закона Самарской области №115 ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». Санкция данной статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа до 22 500р.

Так, при проверке торговой точки, расположенной на ул. Дальневосточной в Самаре, выявлен факт реализации хвойных пород деревьев (ель, сосна) в отсутствии государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В  отношении местного жителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, 

из незаконного оборота изъято 20 единиц хвойных деревьев на сумму 8000 рублей.

В Волжском районе  также выявлен факт реализации хвойных пород деревьев (ель, сосна) в отсутствии государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ,  из незаконного оборота изъято 30 единиц хвойных деревьев на сумму 15 000 рублей.  

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