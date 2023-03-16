Полицейские Новокуйбышевска исполнили мечту двух мальчиков, мечтающих стать инспекторами ДПС

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Для Вани и Кости, мечтающих стать сотрудниками Госавтоинспекции, полицейские организовали увлекательный квест, в котором ребятам предстояло сдать экзамен на знание ПДД, выявить из автопотока нарушителя и даже принять участие в задержании злоумышленника.

У 8-летнего Вани и 9-летнего Кости из города Новокуйбышевск Самарской области есть заветная мечта – в будущем они хотят стать инспекторами дорожно-патрульной службы. Узнав об этом, сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску решили познакомить ребят с профессией, рассказать о буднях дорожных полицейских и пригласили их вместе с родителями в Отдел.

Ребят и их мам встретил главный Госавтоинспектор города Новокуйбышевск майор полиции Ильдар Бахитов. Знакомство с профессией началось с класса, где полицейские готовятся к службе. Заместитель командира отдельного взвода ДПС Денис Колотовкин показал Ване и Косте, какие специальные средства и устройства используют сотрудники ДПС при несении службы.

В кабинете административной практики ребята совместно с инспектором по исполнению административного законодательства при помощи камер видео-фиксации узнали, как выявляются нарушения правил дорожного движения.

Продолжилось знакомство с профессией в регистрационно-экзаменационном отделе, где полицейские показали мальчикам, какие испытания должны пройти будущие водители перед получением водительского удостоверения.

Ребята смогли проверить свои теоритические знания в области ПДД. Большой неожиданностью и неподдельной радостью для Вани и Кости стало вручение «водительских удостоверений» для управления велосипедом, самокатом, зимними санками и коньками.

Затем ребят ждал особенный сюрприз – знакомство с патрульным автомобилем ДПС, на котором они вместе с полицейскими отправились на патрулирование улиц. В пути Ильдар Бахитов проверил у мальчиков знания дорожных знаков, рассказал им о дорожных ловушках в зимний период времени. А затем, включив специальные звуковые и световые сигналы на патрульном автомобиле, майор полиции и ребята приняли участие в инсценированном задержании условного нарушителя правил дорожного движения.

Вернувшись в здание отдела, ребята с горящими от восторга глазами поделились впечатлениями о полученном опыте со своими родителями и, не сдерживая эмоций, заявили, что теперь точно, когда вырастут, станут дорожными полицейскими!

В завершении встречи начальник Госавтоинспекции вручил мальчикам памятные подарки с атрибутикой ГИБДД и сказал, что искренне рад знакомству и всегда готов для новых встреч, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО