Полицейские и ветераны в Самаре почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей

129

Руководство ГУ МВД России по Самарской области приняло участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню Мемориала в память о сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга

Полицейские и ветераны почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Сегодня, в День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, заместитель начальника областного главка генерал-майор полиции Александр Афанасьев и председатель областной общественной организации ветеранов ОВД генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов и представители ветеранского движения приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню Мемориала в память о сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

Александр Афанасьев отметил: «Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения тем, кто защищал покой и безопасность граждан, борясь с преступностью и беззаконием. Их нет с нами, но они навсегда останутся в наших сердцах».