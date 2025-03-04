Полицейские и общественники региона провели Уроки мужества с подрастающим поколением

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Сотрудники полиции Самарской области отдельное внимание уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения.



Так, в Чапаевске, Кинельском и Похвистневском районах сотрудники полиции и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели Уроки мужества со школьниками, призвав подростков учить историю своей страны, бережно хранить память о героях, уважать родителей и окружающих и предостерегли школьников от совершения противоправных действий.



Полицейские рассказали юношам и девушкам об особенностях своей профессии, служебных буднях и задачах, стоящих перед сотрудниками органов внутренних дел, отметив, что их служба требует большого внимания к деталям, ответственности и знания психологии людей, объяснив особенности учебного процесса в ведомственных вузах МВД России.



Общественники, в свою очередь, призвали школьников ответственно подходить к учебе и отметили, что служба в полиции имеет множество направлений, среди которых каждый найдет занятие по душе.



В завершение встреч участники мероприятия сделали памятные фото, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО