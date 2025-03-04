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Сотрудники полиции Самарской области отдельное внимание уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Полицейские и общественники региона провели Уроки мужества с подрастающим поколением
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Представители совета ветеранов ГУ МВД СО провели Урок мужества с учащимися подшефного полицейского класса
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Полицейские и общественники региона провели Уроки мужества с подрастающим поколением

4 марта 2025 19:10
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Сотрудники полиции Самарской области отдельное внимание уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Сотрудники полиции Самарской области отдельное внимание уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Так, в Чапаевске, Кинельском и Похвистневском районах сотрудники полиции и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели Уроки мужества со школьниками, призвав подростков учить историю своей страны, бережно хранить память о героях, уважать родителей и окружающих и предостерегли школьников от совершения противоправных действий.

Полицейские рассказали юношам и девушкам об особенностях своей профессии, служебных буднях и задачах, стоящих перед сотрудниками органов внутренних дел, отметив, что их служба требует большого внимания к деталям, ответственности и знания психологии людей, объяснив особенности учебного процесса в ведомственных вузах МВД России.

Общественники, в свою очередь, призвали школьников ответственно подходить к учебе и отметили, что служба в полиции имеет множество направлений, среди которых каждый найдет занятие по душе.

В завершение встреч участники мероприятия сделали памятные фото, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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