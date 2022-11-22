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Полицейские и общественники региона провели мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП

22 ноября 2022 19:17
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Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают тех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях.

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают тех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях, и выражают соболезнованиях их родным и близким, которым пришлось пережить эти трагические события.

Сотрудники ГИБДД Жигулевска совместно с начальником отдела транспорта и автодорог Администрации г. о. Жигулевск и юными инспекторами движения вышли на одну из оживленных площадей города с призывом задуматься о печальных последствиях опасного поведения на дороге. В ходе акции, учащиеся раздавали пешеходам и водителям воздушные шары, на которые были привязаны бумажные голуби с пожеланиями.
В городе Самара в одной из школ прошла торжественная линейка, посвященная памяти сотрудника Госавтоинспекции Александра Соколова, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при Управлении МВД России по Тольятти провели профилактическое мероприятие вблизи пешеходных переходов. Полицейские и общественник напоминали пешеходам о безопасном поведении на дороге и основные правила перехода проезжей части.

К Всемирному дню памяти жертв ДТП в Волжском и Челно-Вершинском районах на базе школ села Яблоневый овраг и села Шламка состоялись профилактические мероприятия «Не сотвори подобное» с участием учеников образовательных учреждений. Объединившись, школьники вместе с педагогами, представителями «Родительского патруля» и сотрудниками Госавтоинспекции, держали в руках белые воздушные шары с надписью «Нет ДТП!» в память жертв ДТП.

Сотрудники ГИБДД Кинельского района совместно с юными инспекторами движения и педагогом центра детского творчества привлекли внимание участников дорожного движения плакатами «НЕТ ДТП», напомнив тем самым об ужасающих масштабах смертности на дорогах. В завершение акции участники мероприятия зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.

Традиционную профилактическую акцию в районе с. Воскресенка провели сотрудники Госавтоинспекции Новокуйбышевска и Волжского района. В ней приняли участие председатель Общественного совета при О МВД России по г. Новокуйбышевску, сотрудники поисково-спасательного подразделения «Управление гражданской защиты городского округа Новокуйбышевск», представители Центра пожарного добровольчества «Служба спасения Самарской области», медики Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Во время мероприятия водителям демонстрировали записи видеокамер с мест аварий, а инсталляция в виде битого автомобиля, находившегося на эвакуаторе, заставила водителей сбавить скорость и задуматься о тяжких последствиях несоблюдения правил дорожного движения на проезжей части.

В Шенталинском районе сотрудники ГИБДД и учащиеся школы № 1 ж-д станции Шентала организовали акцию «Скажи «НЕТ» новым трагедиям!». Школьники вместе инспекторами ДПС ОГИБДД Шенталинского района призвали родителей, водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Напомнили и о том, что только взаимное соблюдение правил дорожного движения всеми участниками движения может сократить число аварий и предотвратить случаи смертности и травматизма на дорогах. В завершение мероприятия участникам вручили информационные памятки и листовки.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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