Полицейские и общественники региона продолжают проводить профилактические встречи с детьми

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В Самарской области полицейские и общественники организовали для детей познавательный досуг.



В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» общественники совместно с сотрудниками полиции продолжают проводить профилактические встречи с детьми.



В Похвистнево инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Евгения Ромаданова совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе Татьяной Вобликовой провели профилактическое мероприятие «Засветись!» для детей в Комсомольском парке, а также очередную беседу по правилам дорожного движения в пришкольном лагере.



В ходе мероприятий сотрудник полиции и председатель Общественного совета раздали ребятам световозвращающие элементы и рассказали об обязательном использовании их в тёмное время суток.



Татьяна Вобликова отметила, что у водителей, вовремя заметивших яркий отблеск светоотражателя, есть достаточно времени чтобы снизить скорость, тем самым сохранив жизнь человеку.



Детям были разъяснены правила безопасного поведения вблизи проезжей части.



Особое внимание было направлено на юных водителей велосипедов. Ребятам напомнили, что до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть и пересекать ее на велосипеде.



В конце мероприятия с мальчишками и девчонками провели увлекательную викторину на закрепление правил дорожного движения, ребятам предстояло собрать части нарисованных дорожных знаков в одно целое и рассказать об их значениях.



Дети приняли активное участие в мероприятии, с удовольствием исполняя задания организаторов.



В Приволжском районе сотрудники госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели познавательное мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма в детском саду «Аленький цветочек».



Мероприятие проходило в игровой форме. Вместе с автоинспектором ребята подробно изучили дорожные знаки, сигналы светофора и разобрали различные дорожные ситуации.



Ребята с удовольствием включились в игру, каждый из них побывал в роли пешехода и велосипедиста, отрабатывая практические навыки безопасного поведения на дороге. На протяжении встречи дети отгадывали загадки, активно задавали интересующие их вопросы, с радостью фотографировались.



В завершение мероприятия организаторы пожелали ребятам здоровья, отличного настроения и выразили надежду, что они всегда будут соблюдать правила дорожного движения.



В Тольятти, по уже сложившейся доброй традиции, представитель Общественного совета при ГУ МВД по Самарской Области Ирина Денисова совместно с сотрудниками полиции организовали для ребят из подшефного детского дома «Дельфин» экскурсию в телестудию «телеканала ТОЛЬЯТТИ 24».



Гостей встретила телеведущая Наталья Лопатина, которая начала экскурсию со знакомства с фотогалереей с известными людьми, когда-либо посещавших телеканал.



Ирина Денисова рассказала ребятам о проектах, реализуемых командой «Тольятти 24», об их тематике и целевой аудитории, ознакомила с деятельностью журналистов разных направлений.



Далее ребята отправились в телевизионную студию, для того чтобы увидеть, как создаются новости. Гостям удалось своими глазами увидеть самые интересные и важные моменты телепередачи. Операторы продемонстрировали им, как работают студийные камеры, а также рассказали, для чего используются световые приборы. Звукорежиссеры наглядно показали, как в эфире обеспечивается качественный звук.



Ребята с большим интересом слушали работников телеканала, задавая различные вопросы.



В конце встречи полицейские совместно с Ириной Денисовой напомнили ребятам об основных правилах безопасности вблизи водоемов и дорог, а также обсудили с детьми тему безопасности в сети Интернет.



Юные тольяттинцы, прощаясь, поблагодарили сотрудников полиции, общественников и работников телеканала за интересное и познавательное мероприятие, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО