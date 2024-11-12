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Полицейские и общественники региона приняли участие во Всероссийском профилактическом мероприятии «Нет ненависти и вражде!»

Студентам напомнили об ответственности за действия экстремистской направленности.

В рамках ежегодного Всероссийского профилактического мероприятия - «Нет ненависти и вражде!» сотрудники полиции и представители Общественных советов Самарской области проводят мероприятия, направленные на формирование нетерпимости к экстремистским проявлением.

В Самаре полицейские и общественники провели профилактическую встречу со студентами первых курсов.

В ходе мероприятия заместитель начальника ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Станислав Демакин рассказал учащимся о проблеме деструктивных молодежных течений, борьбе с националистическими идеями и напомнил об ответственности за противоправные действия.

Представитель Общественного совета регионального главка Елена Ефремова подчеркнула: «Необходимо быть внимательными в социальных сетях и не допускать оскорблений по национальным, конфессиональным, культурным и социальным признакам.

Организаторы встречи отметили важность подобных мероприятий для формирования у молодежи представлений о недопустимости ксенофобии и межнациональной розни.

В завершение беседы студенты поблагодарили полицейских и представителя общественности за полезное мероприятие, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО