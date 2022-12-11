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Полезные уроки от инспекторов ГИМС региона продолжаются

11 декабря 2022 12:24
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Полезные уроки от инспекторов ГИМС региона продолжаются

Сотрудниками МЧС России уделяется особое внимание профилактике безопасности детей на водных объектах. Поэтому инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области продолжают проводить со школьниками региона профилактические беседы о мерах безопасности на воде в период становления льда.

Ведь чаще всего несчастные случаи с несовершеннолетними происходят из-за отсутствия элементарных знаний и должного внимания со стороны взрослых.

На днях специалисты посетили школы с. Воскресенка Волжского района и г. Новокуйбышевска, где провели уроки безопасности.

Ребятам рассказали о том, как выглядит тонкий и прочный лед, ознакомили с приемами оказания первой помощи, объяснили, как действовать в ситуации если сам оказался в воде, напомнили номера вызова экстренных служб. В завершение урока раздали памятки для закрепления полученных знаний.

Инспекторы Центра ГИМС еще раз призывают жителей области не выходить на неокрепший лед водоемов и обеспечить контроль за детьми!

Теги: МЧС

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