Полезные уроки от инспекторов ГИМС региона продолжаются

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Сотрудниками МЧС России уделяется особое внимание профилактике безопасности детей на водных объектах. Поэтому инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области продолжают проводить со школьниками региона профилактические беседы о мерах безопасности на воде в период становления льда.

Ведь чаще всего несчастные случаи с несовершеннолетними происходят из-за отсутствия элементарных знаний и должного внимания со стороны взрослых.

На днях специалисты посетили школы с. Воскресенка Волжского района и г. Новокуйбышевска, где провели уроки безопасности.

Ребятам рассказали о том, как выглядит тонкий и прочный лед, ознакомили с приемами оказания первой помощи, объяснили, как действовать в ситуации если сам оказался в воде, напомнили номера вызова экстренных служб. В завершение урока раздали памятки для закрепления полученных знаний.

Инспекторы Центра ГИМС еще раз призывают жителей области не выходить на неокрепший лед водоемов и обеспечить контроль за детьми!