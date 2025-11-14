Я нашел ошибку
Главные новости:
Какие практики продаж использует бизнес и как защитить интересы покупателей.
Покупатели теряют триллион рублей ежегодно из-за уловок магазинов
В отношении директора возбуждено уголовное дело.
В Самарской области директор строительной организации свыше двух месяцев не платил зарплату сотруднику
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.6
-0.69
EUR 93.7
-0.49
Покупатели теряют триллион рублей ежегодно из-за уловок магазинов

14 ноября 2025 20:45
110
Какие практики продаж использует бизнес и как защитить интересы покупателей.

Уловки магазинов с «девятком яиц» и неполным литром молока ежегодно лишают россиян около 1 трлн рублей, утверждают в Союзе потребителей РФ. По оценке организации, люди теряют деньги, из-за того что производители и торговые сети не указывают полную цену товаров. В обращении, направленном в правительство, общественники предлагают обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения — например, за килограмм, литр или десяток, пишут «Известий».

Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) фиксирует увеличение количества обращений потребителей, которые жалуются на недобросовестные методы установления цен и оформление ценников на продукты питания. Об этом говорится в письме организации к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину (документ есть у «Известий»).

Покупатели жалуются на шринкфляцию — уменьшение количества, объема или веса товара в упаковке, указание цены не за целую упаковку, а за 100 г или иной вес, отличный от массы продукта, а также на выделение в ценнике «специальной» цены, когда полная стоимость без скидок и других акций становится менее заметна, говорится в обращении СПРФ.

— Многие потребители становятся жертвами недобросовестных практик, не получая полную и достоверную информацию о цене. С учетом снижения порядка на 3% среднего веса упаковки продуктов сумма причиненного потребителям ущерба из-за заблуждения о реальной стоимости товара может составлять до 1 трлн рублей ежегодно, — заявил «Известиям» председатель Союза потребителей России Алексей Койтов..

Общественники предлагают обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения — например, за килограмм, литр или десяток. Также в СПРФ просят установить четкие требования к единообразию указываемых на ценниках цен и стоимостей — одинаковый шрифт, размер и цвет.

 

Фото:   pxhere.com

Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
188
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
168
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
250
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
244
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
278
