Покупатели теряют триллион рублей ежегодно из-за уловок магазинов

Уловки магазинов с «девятком яиц» и неполным литром молока ежегодно лишают россиян около 1 трлн рублей, утверждают в Союзе потребителей РФ. По оценке организации, люди теряют деньги, из-за того что производители и торговые сети не указывают полную цену товаров. В обращении, направленном в правительство, общественники предлагают обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения — например, за килограмм, литр или десяток, пишут «Известий».

Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) фиксирует увеличение количества обращений потребителей, которые жалуются на недобросовестные методы установления цен и оформление ценников на продукты питания. Об этом говорится в письме организации к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину (документ есть у «Известий»).

Покупатели жалуются на шринкфляцию — уменьшение количества, объема или веса товара в упаковке, указание цены не за целую упаковку, а за 100 г или иной вес, отличный от массы продукта, а также на выделение в ценнике «специальной» цены, когда полная стоимость без скидок и других акций становится менее заметна, говорится в обращении СПРФ.



— Многие потребители становятся жертвами недобросовестных практик, не получая полную и достоверную информацию о цене. С учетом снижения порядка на 3% среднего веса упаковки продуктов сумма причиненного потребителям ущерба из-за заблуждения о реальной стоимости товара может составлять до 1 трлн рублей ежегодно, — заявил «Известиям» председатель Союза потребителей России Алексей Койтов..

Общественники предлагают обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения — например, за килограмм, литр или десяток. Также в СПРФ просят установить четкие требования к единообразию указываемых на ценниках цен и стоимостей — одинаковый шрифт, размер и цвет.

Фото: pxhere.com