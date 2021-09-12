Покрас Лампас установит 12 сентября в Самаре свою первую скульптуру в рамках фестиваля Samara Ground 2021

157

В воскресенье, 12 сентября, санкт-петербургский каллиграф Покрас Лампас представит всему миру скульптуру своего авторства. Это первая пластическая работа в карьере художника и появится она в нашем городе в рамках фестиваля уличного искусства Samara Ground.

Торжественное открытие арт-объекта состоится уже сегодня вечером. Адрес композиции организаторы держат в секрете, который обещают раскрыть в течение дня в своем официальном аккаунте в сети Instagram

Автор до последнего не раскрывает сюжета работы.

Напомним, что в рамках фестиваля уличного искусства Samara Ground Покрас Лампас также создал мурал на площади Сельского хозяйства. Стальными символами на королевском синем фоне запечатлена цитата Юрия Гагарина. В прошлом сезоне фестиваля мастер расписал подпорную стену набережной на Маяковском спуске.