Покорили Тип-тяв: реабилитационный поход выходного дня провела Самарская областная библиотека для слепых

149

18,5 тысяч шагов, 11 километров пути через огромный Сокский карьер, загадочные штольни, тенистые леса и каменные завалы, незабываемые виды с обзорных площадок на природные достопримечательности Самарского края и, главное, множество улыбок и положительных эмоций , - все это очередной реабилитационный поход выходного дня, который провела Самарская областная библиотека для слепых «По следам волжской вольницы» (12+) в рамках Всероссийской акции «Культурная Суббота.Краеведение».

Расширять границы мира - насколько это возможно - для слабовидящих и незрячих людей - одна из приоритетных задач библиотеки. Культурные и краеведческие вояжи по областной столице, туристические походы стали доброй традицией областной библиотеки для слепых, которая в этом году празднует свой столетний юбилей.

Фото: минкульт СО