Поезд Деда Мороза сделает остановки на шести станциях КбшЖД

19 ноября Дед Мороз из Великого Устюга отправится в своё юбилейное пятое путешествие на сказочном поезде, во главе которого – легендарный паровоз П36! С 14 по 21 декабря он сделает остановки на шести станциях Куйбышевской железной дороги, сообщает пресс-служба КбшЖД.
Расписание:
Уфа (14 декабря с 11:00 до 17:05)
Стерлитамак (15 декабря с 11:00 до 19:10)
Тольятти (17 декабря с 12:05 до 18:00)
Пенза-1 (19 декабря с 10:00 до 18:00)
Саранск (20 декабря с 9:30 до 15:30)
Ульяновск (21 декабря с 11:00 до 18:40)
На каждой станции будет праздничная программа с артистами и аниматорами, создающая атмосферу зимней сказки.
Что вас ждет на борту сказочного поезда?
- Салон-приемная
- Сказочная деревня и вагон Снежной королевы
- Кукольный театр и сцена для представлений
- Вагон-лавка с сувенирами
- Ресторан и буфет для чаепитий
Важно!
Продажа билетов будет открываться ежедневно в 09:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город.
Фото: pxhere.com