Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка направлена на популяризацию идей качества среди населения и призывает задуматься о важности инновационного развития отечественной экономики.
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь на улице, выстрелил в женщину из имеющегося у него охотничьего ружья.
В Новокуйбышевске мужчину будут судить за убийство сожительницы 
Почти семьдесят лет он поддерживает «Крылья Советов».
«Крылья Советов» поздравили болельщика команды с 90-летием
Участие в работе форме принял Президент России Владимир Путин. Это третья рабочая поездка Главы государства в Самарскую область за 2025 год.
В Самаре подвели итоги проведения форума «Россия – спортивная держава»
Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение, а также внести рекомендованный платёж за декабрь.
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции «В Новый год - без долгов!»
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Вечером на Обводном шоссе в Тольятти Lada Granta врезалась в бетонные блоки, водитель погиб
Основное внимание при оценке готовности уделялось проверке выполнения плановых ремонтов оборудования, наличию регламентных запасов топлива и материалов, проведению обучения персонала станций и теплосетей, а также выполнению предписаний контролирующих орга
Электростанции и теплосети «Т Плюс» в Самарской области готовы работать в зимний период
На форуме подписано четыре соглашения.
В Самаре состоялся муниципальный форум «Самара за экспорт»
Поезд Деда Мороза сделает остановки на шести станциях КбшЖД

13 ноября 2025 21:58
27
С 14 по 21 декабря.

19 ноября Дед Мороз из Великого Устюга отправится в своё юбилейное пятое путешествие на сказочном поезде, во главе которого – легендарный паровоз П36! С 14 по 21 декабря он сделает остановки на шести станциях Куйбышевской железной дороги, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Расписание:

Уфа (14 декабря с 11:00 до 17:05)

Стерлитамак (15 декабря с 11:00 до 19:10)

Тольятти (17 декабря с 12:05 до 18:00)

Пенза-1 (19 декабря с 10:00 до 18:00)

Саранск (20 декабря с 9:30 до 15:30)

Ульяновск (21 декабря с 11:00 до 18:40)

На каждой станции будет праздничная программа с артистами и аниматорами, создающая атмосферу зимней сказки. 

Что вас ждет на борту сказочного поезда?

- Салон-приемная

- Сказочная деревня и вагон Снежной королевы

- Кукольный театр и сцена для представлений

- Вагон-лавка с сувенирами

- Ресторан и буфет для чаепитий

Важно!

Продажа билетов будет открываться ежедневно в 09:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город. 

 

Фото:   pxhere.com

