Поезд Деда Мороза сделает остановки на шести станциях КбшЖД

19 ноября Дед Мороз из Великого Устюга отправится в своё юбилейное пятое путешествие на сказочном поезде, во главе которого – легендарный паровоз П36! С 14 по 21 декабря он сделает остановки на шести станциях Куйбышевской железной дороги, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Расписание:

Уфа (14 декабря с 11:00 до 17:05)

Стерлитамак (15 декабря с 11:00 до 19:10)

Тольятти (17 декабря с 12:05 до 18:00)

Пенза-1 (19 декабря с 10:00 до 18:00)

Саранск (20 декабря с 9:30 до 15:30)

Ульяновск (21 декабря с 11:00 до 18:40)

На каждой станции будет праздничная программа с артистами и аниматорами, создающая атмосферу зимней сказки.

Что вас ждет на борту сказочного поезда?

- Салон-приемная

- Сказочная деревня и вагон Снежной королевы

- Кукольный театр и сцена для представлений

- Вагон-лавка с сувенирами

- Ресторан и буфет для чаепитий

Важно!

Продажа билетов будет открываться ежедневно в 09:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город.

Фото: pxhere.com