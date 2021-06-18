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Подведены итоги: в Самаре выбрали эскиз памятника Константину Головкину

18 июня 2021 15:57
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Памятник установят на улице Ленинградской.

Сегодня, 18 июня, в Самаре подвели итоги  конкурса по выбору памятника одному из самых ярких представителей Самары рубежа XIX-XX веков Константину Головкину, который установят на улице Ленинградской.

Первое место заняла работа молодого московского скульптора Николая Жукова, где фигура знаменитого самарца представлена «в полный рост» и выполнена в модерновой интерпретации.

Всего на конкурс было представлено 17 работ от 14 авторов из разных городов. Интерпретации образа Константина Головкина совершенно различные  — от классики до современного искусства.

Важно, что в выборе скульптурной композиции, которое украсит «самарский Арбат» экспертное  жюри в первую ориентировалось на мнение горожан.

По предложению инициатора проекта, члена жюри конкурса, депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна Самарская региональная организация «Союз архитекторов России» в начале месяца провела народное голосование по выбору лучшего эскиза памятника Головкину. И в рейтинге самарцев первое место заняла работа Николая Жукова.

В 2017 молодой скульптор окончил факультет скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества. С 2015 работает в мастерской Андрея Коробцова. За годы сотрудничества реализовал ряд крупных проектов как в Росссии, так и за рубежом.

Победитель конкурса должен будет изготовить скульптуру не позднее ноября, чтобы в декабре – ко дню рождения Константина Головкина – памятник занял почетное место на ул. Ленинградской.

Второе место занял «ажурный» слон – образ, восходящий к знаменитым слонам авторства самого Головкина на его легендарной даче. Автором является  известный московский скульптор Юрий Ткаченко.

По мнению Александра Хинштейна этот проект, понравившийся членам жюри и горожанам, может быть установлен на территории Дачи со слонами, которую ожидает масштабное благоустройство и где вскоре откроется Международная школа молодых архитекторов или в любом другом из городских пространств.

Третье место компетентное жюри присвоило еще одной современной композиции.

Все победители получат денежные премии, сообщает hinshtein.ru.

 

Фото:   hinshtein.ru

 

Теги: выбран эскиз Головину памятник

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