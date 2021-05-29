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Подписано соглашение о создании ветеринарного совета ПФО

29 мая 2021 19:14
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Основные болезни животных не локализованы в каком-то одном регионе, поэтому и подходы к преодолению возникающих вопросов должны вырабатываться коллегиально.

Руководители ветеринарных служб 14 субъектов РФ подписали соглашение о создании ветеринарного совета Приволжского федерального округа.

От Самарской области в совет вошёл руководитель департамента ветеринарии региона Вячеслав Ильичев. Подписание состоялось в рамках заседания коллегии ветеринарной службы Нижегородской области. На церемонии также присутствовала директор департамента ветеринарии Минсельхоза России Мария Новикова.

«Мы уделяем развитию ветеринарной службы Нижегородской области особое внимание, так как от работы специалистов по этому направлению зависит и здоровье людей, безопасность продуктов питания, экономическое благополучие фермеров. Такая позиция не только у нас в регионе, но и у коллег из соседних субъектов Федерации. Уверен, что такой подход к совместной работе будет продуктивным», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что основные болезни животных не локализованы в каком-то одном регионе, поэтому и подходы к преодолению возникающих вопросов должны вырабатываться коллегиально.

Планируется, что специалисты будут совместно прорабатывать необходимые меры по предупреждению и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных; обеспечению безопасности продуктов животноводства; защите населения от болезней, общих для человека и животного; защите животных, соблюдению принципов гуманности; обеспечению безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

«Ветеринарный совет – это консультативный орган, который будет периодически собираться и прорабатывать решения сложных вопросов. Также он сможет инициировать изменения в законодательстве, направляя свою позицию в Министерство сельского хозяйства РФ. Руководители ветеринарных служб всех субъектов ПФО решают похожие задачи, поэтому и работать им следует совместно», – подчеркнул председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

После подписания соглашения был избран первый председатель ветеринарного совета. Им стала руководитель агентства ветеринарии Ульяновской области Нина Пелевина, пообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

 

Теги: о создании ветеринарного совета ПФО соглашение

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