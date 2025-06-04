Поддержку многодетных семей обсудили эксперты и общественники в Самаре

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В Самаре прошел Всероссийский форум «Демографическое развитие России: вызовы и решения на примере Самарской области», организованный самарским филиалом межрегиональной общественной организации «Экология женщины» при поддержке Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа и Семейного МФЦ. Эксперты, представители органов власти, бизнес-сообщества и некоммерческих организаций обсудили вопросы поддержки семей с детьми и популяризацию многодетности. Аналогичные форумы в этот же день состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Евпатории.



«Нам было важно «сверить часы», обсудить демографическую ситуацию и поддержку многодетных семей, проанализировать, какие еще шаги можно предпринять для того, чтобы молодые семьи спокойно, без лишних переживаний подходили к теме рождения детей и становились многодетными. Здесь большую роль играют психологические аспекты и их проработка, возможности, которые сегодня дают различные социальные проекты», – отметила руководитель самарского филиала межрегиональной социально-ориентированной общественной организации «Экология женщины» Алиса Скорнякова.



Особое внимание участники форума уделили вопросам формирования и сохранения семей, роли мужчины в многодетной семье, его вкладу в воспитание детей. Протоиерей Иоанн Мохов выступил с докладом «Мужчина в многодетной семье: образ ответственного отца», а психолог, отец троих детей Роман Сычев – с лекцией «Статистика разводов. Любовь отца и ДНК детей».



«В своем выступлении мне важно было раскрыть вопрос, привязана ли любовь отца к детям к ДНК и можно ли полюбить не своего ребенка. На мой взгляд, роль отца в семье, безусловно ведущая, именно он задает курс, по которому будет идти семья. При этом он должен понимать и в полной мере осознавать свое значение для семьи, чувствовать ответственность – ведь он взял ее на себя, на него рассчитывает супруга, на него смотрят дети», – отметил психолог, отец троих детей Роман Сычев.



По словам организаторов форума, его результатом должны стать конкретные предложения по совершенствованию законодательства, которые впоследствии будут направят в органы государственной власти, Совет Федерации, а также депутатам Государственной Думы.



На сегодняшний день в Самарской области проживают 42 тысячи многодетных семей, в которых растут 140 тысяч детей. Все они имеют право на специальные льготы, например, на получение земельного участка или социальную выплату взамен него.

Фото: администрация Самары