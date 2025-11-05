Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  

90

5 ноября 2025 г. на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой проведению в Самаре Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Первые оттиски штемпеля специального гашения поставили статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Александр Никитин и директор группы регионов «Поволжье» Почты России Андрей Попов.

После торжественной церемонии штемпель специального гашения, изготовленный для Самары, был передан в почтовое отделение 443010 г. Самары на ул. Молодогвардейская, д. 144. С 5 по 7 ноября поставить такой же оттиск на своё письмо или открытку сможет каждый желающий. Здесь же доступны и памятные марки «Россия — спортивная держава». Их тираж составляет 88 000 штук. Маркированную продукцию выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты России.

«Форум «Россия – спортивная держава» — одно из ключевых событий, формирующих будущее отечественного спорта. Для Самары он по-настоящему значим и ожидаем. Выпуск специальной почтовой марки станет символом этого знаменательного события и сохранит память о нём для будущих поколений, — уверен директор группы регионов «Поволжье» АО «Почта России» Андрей Попов. — Для Почты России важно быть частью таких инициатив. Уверен, что эта марка станет не только ценным филателистическим выпуском, но и тёплым напоминанием о силе спортивного духа, энергии и стремлении к победе, которыми наполнен форум».

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина и при поддержке Правительства России. Организатор — Министерство спорта России, оператор мероприятия — Фонд Росконгресс, при поддержке Правительства Самарской области. В этом году в форуме заявлено порядка 50 стран-участниц.

Справочно:

АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Фото: пресс-служба УФПС Самарской области АО «Почта России»