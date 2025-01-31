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Почта России составила рейтинг платежей, которые жители Самарской области оплачивали в 2024 г.

31 января 2025 13:04
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Почта России составила рейтинг платежей, которые жители Самарской области оплачивали в 2024 г.

Чаще всего это были услуги ЖКХ — около 6,5 млн раз, затем идут платежи за электроэнергию — более 2 млн. На третьем месте платежи ТКО, за прошлый год их было свыше 1,8 млн.

Помимо коммунальных платежей на почте принимают платежи за капитальный ремонт, обслуживание домофона, детский сад, интернет, телефон, оплачивают налоги и штрафы, а также осуществляют перевод денежных средств на погашение кредитов в адрес финансовых учреждений. 

Всего в 2024 г. жители Самарской области оплатили в почтовых отделениях более 11 млн квитанций за коммунальные услуги.

Чтобы воспользоваться услугой, жителям Самарской области достаточно прийти в любое почтовое отделение, назвать поставщика услуг, адрес плательщика и сумму оплаты. Если клиент не знает точный размер задолженности, оператор посмотрит её в базе данных. Вся информация о принятых платежах поступит в адрес ресурсоснабжающих и коммунальных организаций в режиме реального времени.

Оплачивать услуги ЖКХ можно не только в отделении, но и на дому. Этот сервис особенно удобен для пожилых и маломобильных людей, а также жителей отдалённых районов. Ежедневно почтальоны нашего региона используют 456 мобильных почтово-кассовых терминала (МПКТ), 83 из них работает в Самаре. Плата за обслуживание на дому с использованием МПКТ не взимается, а после завершения операции выдается чек, подтверждающий факт оплаты. В 2024 г. в Самарской области почтальоны приняли дома у клиентов порядка 700 000 коммунальных платежей.

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