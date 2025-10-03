Почта России приглашает на бесплатные мастер-классы в Музее почты

Я нашел ошибку
Главные новости:
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.49
EUR 95.34
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почта России приглашает на бесплатные мастер-классы в Музее почты

3 октября 2025 10:35
148
Почта России приглашает на бесплатные мастер-классы в Музее почты

Музей почты в Самаре присоединяется к Международной неделе письма, которая пройдёт с 7 по 11 октября 2025 г. и приурочена ко Всемирному дню почты. Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие активности, посвящённые истории почты, филателии и современному искусству.

Программу Недели письма подготовили сотрудники Почты России. Мероприятия традиционно приурочены ко Всемирному дню почты, отмечаемому 9 октября, в годовщину основания Всемирного почтового союза. В этом году Неделя письма в Самаре пройдёт с 7 по 11 октября в Музее почты по адресу ул. Молодогвардейская, д. 144. Мастер-классы и интерактивы раскроют разные грани почтовой культуры.

Программа Недели письма:

7 октября, 17:00 — мастер-класс «Искусство почтовых отправлений» (12+), посвящённый мейл-арту — современному направлению искусства, использующему почтовые материалы как художественные средства. Участники превратят обычные конверты в авторские произведения.

9 октября в 17:00 участница объединения современных художников АПЕГA Яна Гончарова проведёт мастер-класс «Без слов» (16+). Гости познакомятся с техникой автоматического письма, научатся выражать эмоции через ритм линии и давление пера.

10 октября в 12:00 Музей почты станет одной из площадок первого Всероссийского Аграрного диктанта (6+). Участники ответят на вопросы по темам растениеводства, животноводства, цифровизации АПК, продовольственной безопасности.

11 октября пройдут сразу два мероприятия. В 11:00 начнётся встреча посткроссеров с обменом редкими открытками и подписанием совместных отправлений; в 13:30 стартует игра «С почтовыми марками по карте мира» (12+), ее участники под руководством опытных филателистов попробуют определять страны по маркам и окунутся в историю коллекционирования знаков почтовой оплаты.

Участие во всех активностях бесплатное, нужно лишь предварительно записаться через личные сообщения в сообществе «Музей почты в Доме Иванова» во «ВКонтакте»: @domivanova. Количество мест ограничено.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
132
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
341
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
328
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
366
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
570
Весь список