Почта России представила в Самаре марку в честь 80-летия Победы

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25 апреля в Доме купца А.А. Иванова (Молодогвардейская, 144) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, приуроченной к 80-летию Победы. Мероприятие реализуется в рамках совместного проекта Российской Федерации и Республики Беларусь по выпуску в обращение тематического почтового блока в 51 отделении Почты России крупных городов России, в том числе и Самаре.

Церемонию гашения открыл министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич. «Эта марка символизирует не только память о героях, защищавших Родину, но и наше стремление к мирному решению конфликтов и объединению наций в противостоянии идеологиям ненависти. Почтовая марка, которую мы сегодня представляем, – это особый знак благодарности и уважения к тем, кто боролся за наше настоящее и будущее. Наша задача - сделать всё возможное, чтобы сохранить этот мир и передать его будущим поколениям», – заключил руководитель ведомства.

Номинал марок –80 руб., тираж –58 000 экземпляров. Дополнительно Почта России издала конверты первого дня и изготовила штемпели специального гашения для городов-героев Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Мурманска, Новороссийска, Тулы, и ещё 57 городов страны, включая город трудовой славы Самара. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

Марку украшает орден Отечественной войны I степени, на полях — фотографии штурма и взятия рейхстага, а также Парада Победы 1945 г., сделанные Евгением Ананьевичем Халдеем и Владимиром Петровичем Гребневым.

«Победа в Великой Отечественной войне — героический подвиг советского народа, пример единства, сплочённости, самоотверженности и любви к Родине. Сегодня у нас важное событие – мы проводим специальное гашение марки в честь 80-летия Великой Победы. Эта марка – не просто знак почтовой оплаты, а символ памяти о тех, кто сражался за нашу свободу. Когда люди будут отправлять письма с этой маркой, они вспомнят о подвиге наших дедов и прадедов. О том, как тяжело далась та Победа, и как важно её помнить», – отметил директор УФПС Самарской области Андрей Попов.

Завершил торжественную часть Иван Полуэктов, руководитель военно-исторического направления, военно-гуманитарного общества «Запасная столица». Он выразил благодарность УФПС Самарской области, а также выразил надежду на продолжение проведения подобных мероприятий.

Напомним, в Самарской области продолжается подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы. На заседании областного организационного комитета «Победа»Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул:«Самое главное - делать все от нас зависящее, чтобы память о тех великих событиях, память о том великом подвиге всегда оставалась в учебнике, в уроке, в разговоре и в сердце каждого из нас».

По окончании церемонии гашения марки, желающие смогли принять участие в написании Диктанта Победы.

Фото: министерство цифрового развития и связи Самарской области