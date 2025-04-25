Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме подлинных афиш театра периода 1941-1943 годов, в экспозицию вошли театральные костюмы и архивные фотографии о жизни труппы Большого театра в эвакуации.
Уникальные афиши Большого театра из фондов отдела редких книг СОУНБ смогут увидеть самарцы в САТОБ
Кроме того, участники «Диктанта» могли написать письмо военнослужащим, которые проходят службу в зоне специальной военной операции.
Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Диктант Победы»
Проверить свои знания о подвигах героев былых времён и открыть для себя новые страницы истории смогли более 50 самарцев.
Самарцы написали в СОУНБ «Диктант Победы»
Номинал марок –80 руб., тираж –58 000 экземпляров.
Почта России представила в Самаре марку в честь 80-летия Победы
Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области приняли участие в проекте в онлайн-формате.
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в «Диктанте Победы»
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +21, +23°С.
26 апреля в регионе днем местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +25°С
Будьте внимательны и осторожны!
26 апреля ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман
Марафон Знание.Первые охватит всю страну – его площадки откроются в каждом из федеральных округов России.
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.86
0.5
EUR 94.71
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Самарская кирха приглашает 29 апреля на концерт-реквием
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почта России представила в Самаре марку в честь 80-летия Победы

25 апреля 2025 16:39
128
Номинал марок –80 руб., тираж –58 000 экземпляров.

25 апреля в Доме купца А.А. Иванова (Молодогвардейская, 144) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, приуроченной к 80-летию Победы. Мероприятие реализуется в рамках совместного проекта Российской Федерации и Республики Беларусь по выпуску в обращение тематического почтового блока в 51 отделении Почты России крупных городов России, в том числе и Самаре.

Церемонию гашения открыл министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич. «Эта марка символизирует не только память о героях, защищавших Родину, но и наше стремление к мирному решению конфликтов и объединению наций в противостоянии идеологиям ненависти. Почтовая марка, которую мы сегодня представляем, – это особый знак благодарности и уважения к тем, кто боролся за наше настоящее и будущее. Наша задача - сделать всё возможное, чтобы сохранить этот мир и передать его будущим поколениям», – заключил руководитель ведомства. 

Номинал марок –80 руб., тираж –58 000 экземпляров. Дополнительно Почта России издала конверты первого дня и изготовила штемпели специального гашения для городов-героев Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Мурманска, Новороссийска, Тулы, и ещё 57 городов страны, включая город трудовой славы Самара. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

Марку украшает орден Отечественной войны I степени, на полях — фотографии штурма и взятия рейхстага, а также Парада Победы 1945 г., сделанные Евгением Ананьевичем Халдеем и Владимиром Петровичем Гребневым.

 «Победа в Великой Отечественной войне — героический подвиг советского народа, пример единства, сплочённости, самоотверженности и любви к Родине. Сегодня у нас важное событие – мы проводим специальное гашение марки в честь 80-летия Великой Победы. Эта марка – не просто знак почтовой оплаты, а символ памяти о тех, кто сражался за нашу свободу. Когда люди будут отправлять письма с этой маркой, они вспомнят о подвиге наших дедов и прадедов. О том, как тяжело далась та Победа, и как важно её помнить», – отметил директор УФПС Самарской области Андрей Попов.

Завершил торжественную часть Иван Полуэктов, руководитель военно-исторического направления, военно-гуманитарного общества «Запасная столица». Он выразил благодарность УФПС Самарской области, а также выразил надежду на продолжение проведения подобных мероприятий.

Напомним, в Самарской области продолжается подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы. На заседании областного организационного комитета «Победа»Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул:«Самое главное - делать все от нас зависящее, чтобы память о тех великих событиях, память о том великом подвиге всегда оставалась в учебнике, в уроке, в разговоре и в сердце каждого из нас».

По окончании церемонии гашения марки, желающие смогли принять участие в написании Диктанта Победы.

 

Фото: министерство цифрового развития и связи Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кроме того, участники «Диктанта» могли написать письмо военнослужащим, которые проходят службу в зоне специальной военной операции.
25 апреля 2025, 17:03
Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Диктант Победы»
Кроме того, участники «Диктанта» могли написать письмо военнослужащим, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Общество
3
Проверить свои знания о подвигах героев былых времён и открыть для себя новые страницы истории смогли более 50 самарцев.
25 апреля 2025, 16:44
Самарцы написали в СОУНБ «Диктант Победы»
Проверить свои знания о подвигах героев былых времён и открыть для себя новые страницы истории смогли более 50 самарцев. Общество
30
Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области приняли участие в проекте в онлайн-формате.
25 апреля 2025, 16:31
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в «Диктанте Победы»
Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области приняли участие в проекте в онлайн-формате. Общество
85
В центре внимания
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
24 апреля 2025  11:24
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
368
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
24 апреля 2025  10:58
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
791
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
24 апреля 2025  10:51
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
427
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
637
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
23 апреля 2025  13:51
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
566
Весь список