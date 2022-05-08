Победителю "Диктанта Победы" из Самарской области вручили приглашение на Парад Победы на Красной площади

120

В московском Музее Победы 8 мая состоялось торжественное награждение победителей международной акции «Диктант Победы» 2021 года. 17 активистов со всей страны получили приглашения на Парад Победы на Красной площади. В числе победителей - Василий Попов из Самарской области.

Перед участниками церемонии награждения выступили координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко, директор Музея Победы Александр Школьник, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк.

«Это мероприятие стало самым масштабным тестом на знание истории Великой Отечественной войны. В 2021 году диктант прошёл в третий раз, в нем приняли участие свыше 1,5 миллионов человек во всех 85 регионах России и 80 государствах мира. Сегодняшние результаты нас сильно вдохновляют. С одной стороны, есть рост интереса людей самых разных возрастов: от школьников и до людей преклонного возраста. А во-вторых, нам приятно, что очень много людей хорошо знают свою историю. Общее количество тех, кто правильно ответил на все 25 вопросов в установленное время - 6133 человека», - рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он также отметил, что главный военно-исторический музей страны - Музей Победы был и останется основной площадкой проведения акции.

После церемонии победители исторического диктанта посетили экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». Экскурсоводы Музея Победы познакомили с историей столицы в военное время в уникальном воссозданном пространстве.

Международная акция «Диктант Победы» ежегодно проводится в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». За это время количество участников увеличилось более чем в 10 раз. В 2021 году «Диктант Победы» прошел во всех 85 регионах страны и 80 иностранных государствах. Количество участников акции составило 1,5 млн человек. Было создано 16,5 тыс. площадок, на которых очно написать диктант пришли 800 тысяч человек. Количество региональных площадок за три года выросло в 12,5 раз, а количество зарубежных стран-участниц - с 23 до 80. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны часть вопросов «Диктанта Победы» была посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев.



Фото: ФГБУК «Музей Победы»