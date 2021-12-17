Победительнице второго розыгрыша викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры

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Сегодня, 17 декабря, были вручены ключи от новой квартиры победительнице второго розыгрыша викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» Юлии Федрушковой. Торжественная церемония передачи ключей состоялась в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна, где проходил «Марафон спорта, науки и технологий». Марафон – победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования 2021 года, который проводило Федеральное агентство по делам молодежи. Амбассадором мероприятия является Ирина Слуцкая, призёр Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, председатель президиума Добровольного физкультурного союза, член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации, которая с целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом посетила Самару.

«Я рассчитываю, что сегодняшнее мероприятие станет толчком для того, чтобы молодежь присмотрелась к северной ходьбе, поняла, как положительно она влияет на здоровье, и расскажут об этом своим друзьям, близким. Здоровье для каждого человека является главной ценностью. Я считаю, что у каждого должно быть право выбора и прививка – это личное дело каждого, но в целях сохранения здоровья нашей нации, я считаю, прививка необходима. Я лично прививку сделала. Я уже потеряла несколько друзей и знакомых, поэтому я не вижу ничего зазорного признаться, что вакцинирована. Я стою перед вами живая здоровая. Имея противопоказание к вакцинации, у меня аутоиммунное заболевание, я посоветовалась с врачом. И он мне сказал: «Делай, не бойся!», – поделилась своей историей Ирина Слуцкая.

Встреча с молодежной аудиторией проходила на стыке спорта, медицины и технологий.

«С первого дня как мы начали вакцинацию, я обратился с просьбой к Самарскому региону: давайте будем первыми в Российской Федерации, давайте будем лидерами по темпам вакцинации! Это же спортивный интерес, а за ним придет и наше здоровье. На сегодняшний день мы вакцинировали 1 млн 604 тысячи жителей Самарской области, но занимаем пока только 8 место по охвату населения вакцинацией и, безусловно, в этом благом деле, в этой миссии важна роль каждого элемента, каждого человека, каждого действия, каждого мероприятия. Когда мы обсуждали, для чего нужна викторина «Вакцинация – это жизнь!», было два вопроса: чтобы привлечь тех, кто еще не пришел на прививку, или чтобы поблагодарить тех, кто уже вакцинировался, даже еще не рассчитывая на какие-то награды? Решение, что участвовать должны все, было принято Губернатором Дмитрием Азаровым. Мотивация одна для всех и благодарность для всех одинаковая», – отметил в своем выступлении министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Глава областного минздрава назвал победительницу второго розыгрыша викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» Юлию Федрушкову примером ответственного решения.

Уникальный формат стимулирующей викторины отметила Татьяна Санникова, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий: «Я много лет работаю со студентами, с молодежью и как педагог, и как человек, который занимается волонтерством, знаю, что всегда нужно какое-то движение и какой-то креатив. Для молодежи такая форма мотивации, агитации, информации как викторина – это очень интересный и современный формат».

Ключи от новой квартиры в Самаре победительница получила из рук олимпийской чемпионки Ирины Слуцкой.

«До сих пор, как будто нахожусь во сне. Казалось бы, я приняла всего лишь решение для себя – вакцинировалась, а решение оказалось судьбоносным. Мне кажется, все, кто принимает решение сделать прививку – уже пример ответственности, и достоин выигрыша», – сказала 22-летняя студентка Юлия Федрушкова.

До финала уникальной викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» остается меньше недели. 22 декабря в прямом эфире состоится третий, финальный, розыгрыш викторины. На кону: 1 квартира, 1 автомобиль и 1000 подарочных карт номиналом 4000 рублей. Принять участие и испытать свою удачу могут все жители Самарской области старше 18 лет, которые вакцинировались в период с сентября прошлого года по 20 декабря 2021 года включительно. Напомним, что те, кто вакцинировался после 15 ноября 2021 года, автоматически попадают в список участников, а те, кто сделал прививку до этой даты, регистрируются самостоятельно на сайте «Карта жителя Самарской области».

Также отметим, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в розыгрышах 24 ноября и 8 декабря, не участвуют в следующем этапе викторины, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в финальном розыгрыше викторины 22 декабря.

У всех жителей Самаркой области, сделавших прививку до 20 декабря включительно, есть шанс выиграть ценный приз! Вакцинируйтесь и выигрывайте!

Подробная информация по викторине представлена на сайте, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.

Фото: правительство СО