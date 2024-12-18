Победителем первого всероссийского конкурса «Самая спортивная семья России» стала семья из Самары.

174

Победителем первого всероссийского конкурса «Самая спортивная семья России» стала семья Александра и Светланы Суворовых из Самары.

⁣

Вместе с детьми Полиной и Ромой Суворовы каждый день доказывают, как активный образ жизни объединяет семьи. Они активно занимаются спортом круглый год. Полина увлекается лёгкой атлетикой, Роман — футболом, а вся семья любит бег — по стадиону, в манеже и на трейлах.

⁣

Суворовы стараются не пропускать ни одного спортивного мероприятия. «Для нас это отдых, хорошее настроение и много друзей», — утверждает Рома. Мама подчёркивает: «За каждой наградой стоит упорный труд, правильный настрой и титаническая сила воли!».

⁣

Суворовы победили в номинации «Активные участники», в которой соревновались семьи, регулярно принимающие участие в массовых спортивных мероприятиях.

⁣

В Москве в Министерстве спорта России на торжественном награждении победителей конкурса семью Суворовых поздравил наш земляк, уроженец Самары министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

⁣

Конкурс, направленный на укрепление семейных спортивных традиций и популяризацию здорового образа жизни, проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Фото: минспорта СО