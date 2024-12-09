Победителей Конкурса «Лидер ЖКХ – 2023» наградят дипломами

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5 декабря 2024 года состоялось заседание конкурсной комиссии, которое подвело итоги конкурса «Лидер ЖКХ-2023». Награждение победителей состоится 16 декабря в конференц-зале ГЖИ.

Конкурс, организатором которого является государственная жилищная инспекция Самарской области проводится с 2011 года по следующим номинациям:

- «Лучшая (ий) управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами»;

- «Лучшее (ий) товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области»;

- «Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами».

В номинации «Лучшая (ий) управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами» победили АО «ПЖРТ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА» (г. Самара) и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАИ+3Н» (г. Тольятти).

В номинации «Лучшее (ий) товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области» конкурсная комиссия признала лучшими ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ПРОСПЕКТ» (г. Чапаевск) и ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «СТАРА ЗАГОРА 166» (г. Самара).

В номинации «Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами» предпочтения комиссии были отданы АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК и АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ОТРАДНЫЙ.

Ещё 7 участников Конкурса были отмечены свидетельствами «Особое мнение».

Врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Евгений Федюкин отметил: «Конкурс «Лидер ЖКХ» выявляет лучшие организации, работающие в такой непростой сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство. Критерии, по которым комиссия оценивает деятельность УК, ТСЖ и органы местного самоуправления, в целом отражают объективную картину деятельности участников конкурса. Мы принимаем во внимание и объём работы участника – площадь помещений в управлении, и качество исполнения предписаний инспекции, и размер штрафных санкций за исследуемый период, и многое другое. В целом за тринадцать лет мы видим значительное улучшение качества работы управляющих организаций. В этот раз, как и всегда, мы выбирали лучших из лучших. В этом году в номинации управляющих организаций выиграли Самара и Тольятти. Это управляющие компании с большим жилым фондом и огромным объёмом работы по содержанию и ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах. То есть это большая ответственность перед гражданами. Помимо этого, компания из Тольятти продемонстрировала целый ряд инноваций в своей работе. Органы местного самоуправления тоже активное участие принимают. Очень радует участие ТСЖ. Потому что, наверное, это одна из самых активных форм управления ближе всего к своим собственникам».

Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских добавил: «Конкурс «Лидер ЖКХ» помогает гражданам сориентироваться при выборе или при смене управляющей организации. В дальнейшем мы будем работать над совершенствованием критериев оценки деятельности управляющих компаний, ТСЖ и органов местного самоуправления».

Фото: пресс-служба ГЖИ Самарской области