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По требованию прокуратуры в кинотеатре в Тольятти устранены нарушения требований пожбезопасности

23 июля 2024 11:52
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По требованию прокуратуры в кинотеатре в Тольятти устранены нарушения требований пожбезопасности

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти проверено соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности муниципальным автономным учреждением г.о. Тольятти «КЦ «Автоград».

На момент проверки в кинотеатре, расположенном по ул. Юбилейной, 8, у противопожарных дверей технических помещений отсутствовали устройства для самозакрывания. Технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре эксплуатировались по истечении срока службы.

Прокурором района директору МАУ г.о. Тольятти «КЦ «Автоград» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Постановлением о назначении административного наказания отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Тольятти Главного управления МЧС России по Самарской области директор привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

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