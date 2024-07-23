По требованию прокуратуры в кинотеатре в Тольятти устранены нарушения требований пожбезопасности

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Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти проверено соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности муниципальным автономным учреждением г.о. Тольятти «КЦ «Автоград».

На момент проверки в кинотеатре, расположенном по ул. Юбилейной, 8, у противопожарных дверей технических помещений отсутствовали устройства для самозакрывания. Технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре эксплуатировались по истечении срока службы.

Прокурором района директору МАУ г.о. Тольятти «КЦ «Автоград» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Постановлением о назначении административного наказания отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Тольятти Главного управления МЧС России по Самарской области директор привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.