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По поручению Дмитрия Азарова в Самаре сегодня проходит "Воскресник". Муниципальные службы чистят город от снега.

На местах работают глава Самары Елена Лапушкина, замглавы Владимир Василенко, главы районов, министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов и руководитель ГЖИ Виктория Каткова.

Группировка сил и средств для расчистки городских дорог минувшей ночью составила 343 единицы техники. Только для освобождения улиц от снежных накоплений задействовали повышенное количество самосвалов и погрузчиков: в общей сложности около 200. Также очистку осуществляли 60 дорожных многофункциональных машин, включая организацию их работ в формате автопоездов, позволяющих сгребать снег по всей ширине проезжей части.

На усиленном контроле - каждый район, особенно отдалённые. Так, в Куйбышевском на очистку вышли 23 машины. Вывоз снега велся с улиц Народной, Флотской, Белорусской, с моста «Самарский». В Кировском выводили 55 машин, утилизация снега велась с улицы Ташкентская, проспектов Кирова и Металлургов. В Красноглинском районе снежные завалы ликвидировали 23 снегоуборочные машины. Особенно тщательно освобождали от снежных масс улицу Батайскую. В историческом центре 24 единицы техники расчищали Самарский район. Снег транспортировали с улиц Фрунзе, Куйбышева, Некрасовская, Ленинградская/Галактионовская. В Ленинском количество нарастили до 46 машин, которые были сосредоточены на улицах Красноармейской, Галактионовскрй, Самарской, Вилоновской, Чапаевской, Волжском проспекте и др. В Октябрьском районе на улице Лесной, проспекте Ленина, Северо-Восточной магистрали, просеках и др.улицах трудились 39 машин.

При необходимости оперативно привлекали дополнительную технику. За 2 смены на 7 полигонов доставили партию снега почти в 8 тысяч тонн. Параллельно велась противогололедная обработка - израсходовано около 460 тонн реагентов.

Сегодня весь технологический цикл работ продолжается, контроль усилен, передает пресс-служба горадминистрации.